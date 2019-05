GF, De André: lite furiosa con Roxy. Poi il confronto con il fidanzato (e Gennaro)

editato in: da

Ancora una volta Francesca De André, nel bene o nel male, è stata la protagonista di quest’ultima puntata del Grande Fratello. A tenere banco non solo la sua vita sentimentale, con il presunto tradimento subito dal fidanzato Giorgio Tambellini e il flirt con Gennaro, ma anche la sua condotta all’interno della casa.

La gieffina, infatti, più di una volta ha utilizzato toni e parole che hanno fatto indignare il pubblico. In particolare, sono due gli episodi che hanno destato l’attenzione dei telespettatori. In un momento di sfogo, dopo aver visto le fotografie che ritraevano il suo fidanzato con Roxy Zamboni, si è lasciata scappare parole molto forti: “Io gli do fuoco”. Una frase che Barbara D’Urso non ha potuto e voluto lasciar passare, per questo motivo ha invitato la ragazza a chiedere scusa.

La De André, inoltre, dopo aver visto le nuove foto del suo fidanzato in compagnia di Roxy Zamboni, ha avuto modo di confrontarsi con entrambi. L’influencer, accusata di essere l’amante di Giorgio Tambellini, è entrata nella casa del Grande Fratello per difendersi dagli insulti subiti e per chiarire la sua posizione:

Posso capirti, ma non posso tollerare. Mio figlio andava a scuola e gli hanno detto che sua madre è una poco di buono. Ho avuto due fidanzati calciatori famosi, non ho mai fatto nulla. Mi sono recata lì solo per lavoro. Con Gennaro come la vogliamo mettere? Tu vieni a giudicare me?

Francesca De André si è trovata a doversi difendere proprio con la donna che ha creduto essere l’amante del suo fidanzato. Ha inoltre affermato che a far fare brutta figura alla Zamboni non è stata lei ma chi, fuori dalla casa, ha creato la notizia. La D’Urso è, perciò, dovuta intervenire per chiarire che nessuno, tanto meno lei, ha voluto far passare un’immagine negativa di Roxy.

Un confronto più sereno quello con Giorgio Tambellini, che ha subito dichiarato di non aver tradito Francesca, spiegando anche le circostanze in cui sono state scattate le foto. La De André e Gennaro hanno poi provato a sminuire il loro rapporto, lasciando però interdetta anche la conduttrice. Barbara D’Urso, mostrando le prove della vicinanza tra i due ragazzi, ha incalzato:

Così sembra che ci prendete in giro!

Malgioglio, vestito da sposa per ironizzare sul matrimonio di Pamela Prati, si è espresso molto duramente contro la ragazza, prima sui social, tramite un post su Instagram, in cui ha definito la De André un esempio da non seguire, e poi in studio, dove, facendo anche riferimento alle liti con Mila, ha detto alla ragazza:

Tu dovresti moderare il linguaggio. Tu usi bullismo nella casa, non va bene.

Incomprensibile, invece, il comportamento di Giorgio Tambellini, che, di fronte alle immagini della sua fidanzata in atteggiamenti intimi con Gennaro, non ha avuto nessun tipo di reazione.

Al centro dell’attenzione anche le parole offensive che la De André ha utilizzato nei confronti della coinquilina Mila Suarez. L’ex di Alex Belli è stata, secondo molti, bullizzata dagli altri concorrenti del Grande Fratello e soprattutto da Francesca. “Sei una scimmia”, “non hai cervello”, “hai la cellulite” e “morta di fame” sono solo alcuni degli insulti che sono volati nella casa, tanto da costringere anche Valentina Vignali ad intervenire.

Ad intervenire, per difendere Mila Suarez, la sua amica Sabrina. Quest’ultima ha attaccato duramente Francesca De André tanto da costringere Barbara D’Urso ad apparire sul maxi schermo del salotto della casa e a chiedere, ripetutamente, all’amica di Mila di uscire.