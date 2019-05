GF, Barbara Palombelli svela il passato doloroso di Serena Rutelli

editato in: da

Barbara Palombelli torna a commuovere il pubblico raccontando il passato doloroso di Serena Rutelli. La giornalista, ospite a Verissimo, ha parlato dell’infanzia difficile di sua figlia, attuale concorrente del Grande Fratello.

Serena è stata adottata insieme a sua sorella Monica quando aveva sette anni, dopo essere stata abbandonata dalla madre, che oggi è una clochard. Per un lungo periodo, prima di arrivare in un istituto di suore, la bambina aveva vissuto con il padre biologico, un uomo violento che la picchiava, come ha svelato anche Barbara Palombelli.

“Serena aveva i denti rotti, sono state le botte di suo padre – ha spiegato la giornalista a Silvia Toffanin -. Aveva un padre molto violento. Quando ho portato Serena dal dentista, il dentista si mise a piangere perché i denti da latte erano scheggiati, erano stati rotti dal padre, dalle sue botte. Serena aveva anche una cicatrice – ha aggiunto -. Il dentista si mise a piangere perché aveva capito ciò che aveva vissuto la bambina”.

Durante la sua esperienza al Grande Fratello, Serena è stata contattata dalla madre biologica. Il padre è morto qualche anno fa, mentre la donna è diventata una clochard. Barbara D’Urso ha fatto leggere alla giovane Rutelli una lettera in cui esprimeva il desiderio di abbracciarla, ma lei ha rifiutato.

La concorrente del GF invece ha affermato di voler conoscere uno dei suoi fratelli. “La sua mamma biologica, prima delle mie figlie, ha messo al mondo altri tre figli – ha svelato la Palombelli -. Serena ha tre fratelli più grandi che sta crescendo la sorella di lei. Uno le ha scritto, ora vedremo se lo faranno anche gli altri. Io sono per il lieto fine. Avrei fatto conoscere a Serena e Monica la mamma ma loro hanno sempre detto che non volevano”.

Serena Rutelli da dieci anni desiderava partecipare al Grande Fratello, ma solo di recente è riuscita finalmente a realizzare questo sogno. Ad aiutarla Barbara Palombelli, che ha svelato più volte di aver chiamato Barbara D’Urso, mentre Francesco Rutelli era contrario. “Lui era molto arrabbiato con me – ha rivelato la regina di Forum -. Vedeva solo i rischi e non le potenzialità di questa esperienza”.