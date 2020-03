Giulia De Lellis rompe il silenzio su Iannone e replica al gossip su Damante

editato in: da

Non è un momento facile per Giulia De Lellis, questo ormai è chiaro. Di recente il gossip si è scatenato, parlando di una presunta crisi tra lei e il suo fidanzato Andrea Iannone, e addirittura tirando fuori nuovamente il nome di Andrea Damante. Cosa c’è di vero nelle tante indiscrezioni degli ultimi giorni? L’ex gieffina ha deciso di dare qualche risposta via social.

Qualche ora fa, Giulia De Lellis era in diretta su Instagram con uno dei suoi tutorial di trucco, e come al solito è stata sommersa di domande da parte dei suoi fan. Questa volta, la maggior parte delle curiosità riguardava il gossip dei giorni scorsi: stando ad alcuni indizi emersi dal web, tra l’influencer e il suo compagno, il motociclista Andrea Iannone, ci sarebbero delle difficoltà. All’ennesima domanda su questa presunta crisi, la De Lellis ha deciso di rompere il silenzio.

“Sono tre settimane che non ne parlo, faccio dell’altro e vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione” – ha rivelato la giovane influencer durante la diretta. Il suo è stato uno sfogo in piena regola, del quale ha approfittato per fare un po’ di chiarezza sulle voci che girano in questo periodo: “Si dice: ‘A buon intenditor poche parole’. Anche perché non mi piace, ogni volta, dovermi giustificare o dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.

Giulia De Lellis fa chiaramente intendere che sta attraversando un momento delicato, senza però confermare direttamente la crisi con Iannone, né fare riferimento ad Andrea Damante. “Non entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati, anche perché è un periodo in cui non mi sembra carino parlare di certe cose. Possiamo andare oltre adesso che ho dato tutte le spiegazioni del caso?” – ha concluso l’ex gieffina, lanciando un appello ai suoi fan affinché si parli di altro.

Certo, queste parole non sono state sufficienti a mettere a tacere il gossip. Anzi, sul web si parla ormai di rottura tra lei e Iannone, mentre addirittura alcuni sono convinti che sia solo questione di tempo prima che la De Lellis e il suo ex Andrea Damante escano allo scoperto: alcuni indizi farebbero infatti sospettare un ritorno di fiamma tra i due, nonostante tutto ciò che è accaduto in passato.