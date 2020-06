Giulia Calcaterra, tuffo da brividi a Cala Goloritzè

Giulia Calcaterra, globe trotter spericolata e felice. L’ex velina di Striscia La Notizia, che da anni ha fatto della sua passione per i viaggi e gli sport estremi (qui TUTTE LE FOTO) un lavoro, ha postato un video da brividi.

Giulia si è lanciata da un’altezza incredibile nel mare azzurro e meraviglioso di Cala Goloritzè, in Sardegna,

Giulia ha postato il video sul suo account di Instgram, scrivendo:

Super windy,super wow!✨

Non potevamo scegliere meta migliore per il nostro primo trip con il super #astrovan di @nickpescetto 🖤

Ieri Cala Goloritzè ci ha regalato una giornata splendida! Ci si può arrivare solo a piedi dopo una bella scarpinata di circa un’ora e mezza ma credetemi…non ho mai visto un acqua del genere nemmeno ai tropici!

Di fronte alla spiaggia c’è un arco pazzesco dove vi consiglio di nuotarci sotto per ammirare il fondale,l’acqua é così limpida che vi sembrerà di volare…noi ci siamo finiti anche sopra per divertirci un po’ 🌊

La Sardegna non delude mai!🇮🇹