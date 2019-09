Giulia Calcaterra in ospedale: un batterio le ha “bucato” il malleolo

editato in: da

Giornate dure per Giulia Calcaterra, costretta in ospedale dopo un’infezione contratta durante un’escursione. Riposo assoluto e antibiotici sono le indicazioni dei medici.

Che Giulia Calcaterra sia una ragazza molto attiva l’avevamo ormai capito. Già ai tempi della sua partecipazione all’Isola dei Famosi aveva dimostrato una strabiliante forza fisica e di volontà e coraggio da vendere. Chi la segue sui suoi canali social, in particolare Instagram, ha notato come l’ex velina ami avventurarsi in escursioni e gite all’aria aperta.

È proprio in un’escursione che Giulia Calcaterra è stata colpita da un batterio molto aggressivo. La ragazza ha raccontato di aver notato, dopo la passeggiata, una ferita al piede, precisamente al tallone, ma di non averci dato troppo peso e di aver pensato che non fosse nulla di grave. La Calcaterra, così, ha proseguito con i suoi piani avventurosi e, sentendosi bene, ha addirittura effettuato un lancio con il paracadute.

Una lieve ferità che, però, con il passare del tempo è peggiorata. La ragazza, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato che quella che all’inizio sembrava una lieve escoriazione è diventato, in seguito, un vero e proprio “buco” nel malleolo provocato da un germe. Con il piede molto gonfio, Giulia Calcaterra è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano.

La Calcaterra dovrà passare qualche giorno in ospedale, a riposo assoluto, per scoprire il tipo di batterio che le ha causato questa profonda ferita. Tramite il suo profilo Instagram, però, rassicura i suoi fan e li tiene aggiornati sulle sue condizioni:

Oggi il piede è più sgonfio – ha scritto in una storia – e ha smesso di perdere liquido. Nell’attesa di sapere il nome del batterio mi hanno messo una piccola garza in argento che ammazza tutti i batteri. Stando qui non posso muovermi quindi oggi dovrò riposare tutto il santo giorno.

Giulia Calcaterra, seppur costretta a letto, non ha perso il suo spirito avventuriero e vivace. Coccolata dalle amiche più care e dal fidanzato Nick Pescetto, con il quale condivide la passione per le escursioni e per lo sport, non vede l’ora di poter uscire e tornare a casa, probabilmente per programmare le sue nuove avventure.