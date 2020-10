GF Vip, Stefania Orlando parla della scelta di non essere madre. E confessa la sua paura

Al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha colpito tutti con la sua sincerità. In particolare, durante la diretta la showgirl è stata interrogata dal conduttore Alfonso Signorini su una sua dichiarazione, con la quale affermava di non aver mai avvertito un forte desiderio di diventare mamma.

“Forse dovrei vergognarmi”, queste le parole che hanno attirato l’attenzione sull’argomento, che sono state pronunciate da Stefania durante un confessionale. Con molta delicatezza, dunque, il conduttore ha chiesto alla concorrente se volesse spiegare il perché di questa scelta anche in diretta.

Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto. Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. La mia unica paura è che Simone, mio marito, più avanti potrebbe desideralo e io non potrò.