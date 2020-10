GF Vip, Matilde Brandi in crisi dopo l’ultima puntata

editato in: da

Trascorrere la propria vita davanti alle telecamere, costretti a stare in compagnia di persone fino a quel momento sconosciute, non è certo un’impresa facile. Matilde Brandi se ne sta rendendo conto: la showgirl, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto un momento di crisi al termine della scorsa puntata.

Quando il collegamento in studio con Alfonso Signorini si è finalmente concluso, dopo una lunga ed estenuante puntata del GF Vip 5, i concorrenti hanno iniziato a rilassarsi e si sono messi al lavoro per preparare una buona cena. Ma ad un certo punto Matilde Brandi ha avuto un crollo emotivo: sedendosi in disparte ha cominciato a riflettere sulle dinamiche del gioco e si è scoperta piuttosto amareggiata.

Circondata ben presto dai suoi compagni d’avventura, Matilde ha espresso i suoi dubbi: “È un gioco che non mi piace. Non ce la faccio. Lo sai solo quando ci sei dentro”. Patrizia De Blanck è stata la prima a darle manforte: “Quest’anno il reality è più crudele degli altri anni” – ha affermato senza timore di smentita. E in effetti è forse proprio la novità di questa edizione, la presenza del Cucurio (dove ora si trovano Tommaso Zorzi, Myriam Catania e Massimiliano Morra), ad aver messo in crisi la Brandi.

La sua paura più grande è che, al di fuori della Casa, i telespettatori non riescano a percepire la sua vera personalità, che la sua immagine ne risulti distorta. Concludendo il suo sfogo, Matilde è scoppiata in lacrime: “Ma che ce stamo a fa… A 50 anni, e su!” – ha dichiarato con amarezza. Stefania Orlando ha cercato subito di consolarla, inutilmente: “A vent’anni sarebbe stato lo stesso”. E in un attimo anche Andrea Zelletta e Adua Del Vesco si sono avvicinati alla Brandi, dandole il loro supporto emotivo.

È evidente che le tensioni all’interno della Casa stiano iniziando ad emergere. Forse, dietro le lacrime della showgirl si cela molto più che un semplice dubbio su come la propria immagine venga percepita dal pubblico. Le nomination sono sempre un momento stressante, ed è probabile che la nostalgia di casa inizi a farsi sentire: la lontananza da suo marito, Marco Costantini, e dalle sue splendide figlie, le gemelle Aurora e Sofia, ha senza dubbio un ruolo importante in questo scoppio di pianto.