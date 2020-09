GF Vip, Matilde Brandi: “Il mio compagno non approva che partecipi”

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Matilde Brandi si prepara a partecipare al GF Vip di Alfonso Signorini e svela che il compagno Marco Costantini non approva la sua scelta. In un’intervista a DiPiù, la showgirl ha raccontato che il commercialista a cui è legata da moltissimi anni, non è molto entusiasta all’idea che lei varchi la porta rossa, entrando nel bunker di Cinecittà.

Nonostante ciò Marco sosterrà Matilde Brandi nella sua avventura televisiva e mentre sarà via si prenderà cura delle loro figlie, le gemelle Aurora e Sofia che hanno 14 anni. “Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo – ha confessato la showgirl -. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.

Nella casa del GF Vip insieme alla Brandi entreranno alti volti noti. Fra loro Stefania Orlando, Francesca Pepe, Elisabetta Gregoraci, Adua del Vesco, Flavia Vento e Patrizi De Blanck. Alfonso Signorini per il suo secondo Grande Fratello Vip ha arruolato anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Dayane Mello, Myriam Catania, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Paolo Brosio. Completano il cast di famosi Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate e Denis Dosio.

“Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa – ha rivelato Matilde Brandi -. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie”.

Chi invece potrebbe innamorarsi nella casa del GF Vip è Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha rivelato a Chi che dopo l’addio a Flavio Briatore si sente pronta per trovare l’amore. “Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare – ha detto – anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora”.