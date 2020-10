Gabriel Garko si confessa sul nuovo amore in tv: le parole di Gabriele Rossi su Instagram

editato in: da

Gabriel Garko si confessa sul nuovo amore in tv e Gabriele Rossi scrive su Instagram. L’attore è stato ospite di Live – Non è la D’Urso dove ha parlato del coming out, ma soprattutto di Gaetano, il suo nuovo amore. “Lui sta bene. Però avrei evitato che uscisse subito tutto – ha spiegato Gabriel -. Ci hanno beccato i paparazzi mentre passeggiavamo a Milano e va bene. A Roma mi ero messo in una situazione protetta, perché sono sempre stato riservato e continuerò a esserlo. Lui l’ha presa bene, non gli interessa molto la notorietà. È abbastanza indifferente e tranquillo e spero non cambi”.

Qualche settimana fa Gabriel Garko aveva sorpreso tutti, raccontando la verità sulla sua vita privata in una lettera letta in diretta al GF Vip di fronte ad Adua Del Vesco. Poco dopo l’attore era stato ospite di Verissimo dove aveva parlato del suo legame, ormai finito, con il collega Gabriele Rossi. “Pensa che c’è qualcuno che ha alluso al fatto che io abbia fatto coming out per farmi vedere – ha svelato alla D’Urso -. Tu hai fatto l’attrice, io faccio l’attore, quello che ho dato a te era un bacio da attore. Noi siamo molto amici. Molti pensano che tu sia una iena. Voglio sfatare questo mito. Barbara per me è un’amica con la A maiuscola. Lei ha sempre saputo tutto. Ci ha frequentato con Gabriele. Ti devo ringraziare perché hai sempre mantenuto la nostra riservatezza”.

“L’ho fatto di pancia perché ho detto basta ma spero che un giorno non serva più il coming out – ha chiarito Garko -. Se dovessimo iniziare a parlare di tutto quello che uno fa in camera da letto sono affari propri […] Io non trovavo giusto di non poter fare l’attore perché gay. Ora vedrò…se riuscirò a fare i ruoli che facevo prima nonostante il coming out, avrò sfatato un mito”.

Gabriel oggi è legato a Gaetano, ma anche Gabriele Rossi fa parte della sua vita. L’attore ha raccontato di avere un ottimo rapporto con l’ex compagno e a poche ore dall’intervista a Live – Non è la D’Urso sul profilo Instagram di Rossi è comparso un post che sembra dedicato proprio a Garko. “Disarmo ed Empatia – ha scritto – aiutano a misurare l’uomo, per non ferirsi, per chiedere permesso, per essere accolti e compresi”.