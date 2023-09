Fiorello a Camogli ne ha per tutti, anche per Andrea Giambruno

Vero e proprio show di Fiorello a Camogli al Festival della Comunicazione. Come è nel suo stile, è intervenuto persino sulla polemica su Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni. “L’opposizione della Meloni è il Pd? No, è suo marito”. Ha avuto da ridire – simpaticamente – su tutto, persino sul First Gentleman d’Italia. Del resto, ci manca molto l’attualità in salsa “Ciuri”, che è pronto a tornare con la seconda edizione di Viva Rai2!.

Fiorello a Camogli commenta la polemica su Andrea Giambruno

I fatti sono, ormai, tristemente noti. Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, è intervenuto a Diario del giorno, su Rete4, passando alla storia per un discorso che è stato definito dai più come infelice. “Se vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo. Ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

Un discorso che è stato praticamente al centro della polemica e dello scandalo, tanto da indurre lo stesso Presidente del Consiglio a intervenire. Ora, però, lo ha fatto Fiorello. Con ironia, naturalmente, la stessa che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera. Non solo: quell’ironia tagliente con cui ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ci ha tenuto compagnia con Viva Rai2!, commentando i fatti di attualità e i trend più “spinosi”.

Al Festival della Comunicazione, dunque, Fiorello ha detto: “L’opposizione della Meloni è il Pd? No, è suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla, da qualche parte c’è una Meloni che dice ma vaff…”, ha detto, in occasione dell’intervista-show con Aldo Grasso. D’altro canto, in merito a quanto scaturito la Meloni non si è tirata indietro, creando però una ulteriore bufera. “Leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo di casa da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle”.

Fiorello, le parole su Sanremo e Viva Rai2!

C’è ironia, nelle parole di Fiorello. Sempre. Una visione del mondo che viene narrata attraverso poche parole, ma che sono in grado di fare centro. Lo ha fatto anche su Sanremo, perché – innegabile – ormai è una delle costanti di Amadeus, giunto al suo ultimo Festival, tra conduzione e direzione artistica. “La foto di Amadeus con Gerry Scotti un indizio per il prossimo Sanremo? Perché no. Veniamo tutti da Radio Deejay e per Gerry Scotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera“.

E riguardo alla sua presenza? Fiorello ha avuto da ridire anche su questo. “Se Amadeus mi inviterà andrò solo l’ultima sera per dire ad Ama basta”. Nel suo immediato futuro, però, c’è un programma in particolare. “Stiamo lavorando per fare Viva Rai2! al Foro Italico. Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre“. Lo show, con lui, è sempre una certezza. E chissà cosa penseranno tutti i nominati dallo showman a Camogli. Intanto, non vediamo l’ora di ritrovarlo a Viva Rai2! ogni mattina: il risveglio degli italiani a base di ironia e attualità.