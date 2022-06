Federica Pellegrini, addio al nubilato con “rapimento”: a Formentera diventa Marilyn

Le nozze con Matteo Giunta si avvicinano quindi, come vuole ormai una tradizione consolidata anche in Italia, Federica Pellegrini ha preso parte al suo addio al nubilato. Le amiche l’hanno colta di sorpresa in piena notte, per poi portarla a Formentera, dove la campionessa olimpica sta trascorrendo il tempo tra risate, scherzi e balletti. Ma si è anche trasformata in una versione di Marilyn da spiaggia.

Federica Pellegrini, l’addio al nubilato a Formentera con le amiche

L’hanno svegliata in piena notte, a testimonianza di quanto accaduto un video pubblicato sul suo account Instagram: Federica Pellegrini è stata sorpresa nel pieno del sonno dalle sue amiche che l’hanno “rapita” per portarla a Formentera per un fine settimana all’insegna del divertimento prima delle nozze con Matteo Giunta.

Federica ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di gruppo e il video della sveglia notturna scrivendo: “Sono arrivate all’1:45…… ripeto…all’1:45 ….Detto questo….si parteeeee …. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”.

E dal momento della partenza di cose strane non se ne sono viste, ma solo tanto divertimento e sintonia tra la “bride to be”, come recita il costume intero sfoggiato dalla campionessa sulle spiagge di Formentera, e le amiche che – invece – indossano un costume che riporta la scritta “Bride squad”.

Macarena in spiaggia, scherzi con l’acqua, sorrisi e serate: un addio al nubilato in piena regola con la futura sposa e le sue amiche scatenate a Formentera.

E Federica si è trasformata anche in una moderna Marilyn: in spiaggia e con l’ombrellone tra le braccia, ha inscenato la celebre attrice sulle note di I wanna be loved by you. Il video è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e a corredo ha scritto una simpatica didascalia: “Like Marylin ….after 2 beers”, ovvero: “Come Marilyn… dopo due birre”.

Divertimento e leggerezza per celebrare insieme alle amiche l’ultimo periodo da nubile, le nozze con Matteo Giunta infatti sono programmate per fine agosto. E non è la prima volta che, in previsione del matrimonio, Federica Pellegrini trascorre del tempo con le sue amiche: solo qualche mese fa – infatti – era stata in Puglia per qualche giorno.

Federica Pellegrini, le nozze con Matteo Giunta

Un matrimonio di fine estate, in una chiesa di Venezia: sono questi alcuni dei dettagli che Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno rivelato in merito alle nozze. Lo avevano fatto su Chi spiegando anche altre cose: “Vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte…”.

A Domenica In, invece, Federica aveva raccontato: “Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo”. Una storia che per lungo tempo i due hanno vissuto in maniera privata, per poi raccontarla al mondo in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Ora il gran giorno si sta avvicinando: ad aiutarli nell’organizzazione di questa giornata ricca di gioia uno degli wedding planner più famosi: Enzo Miccio.

