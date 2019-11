Elodie ed Emma, pace fatta: il video su Instagram conferma l’amicizia ritrovata

editato in: da

Un video su Instagram lo conferma: Elodie ed Emma hanno fatto pace e attraverso una storia pubblicata sui social network si mostrano felici, sorridenti e più affiatate che mai.

Un lungo distacco, quello delle due cantanti, che per circa due anni hanno scelto di vivere le loro vite separatamente, rinunciando all’amicizia che le legava un tempo.

La nuova operazione di Emma e il periodo delicato che la cantante sta vivendo, sembra essere stata l’occasione per il ricongiungimento delle due ragazze. Del resto, quando l’affetto è vero, non ci sono limiti di tempo che tengano.

Il riavvicinamento di Elodie arriva proprio nel momento giusto e a giudicare dall’ultimo video pubblicato dalle cantanti su Instagram, sembra proprio che il passato sia stato ufficialmente lasciato alle spalle.

Emma e la Di Patrizi hanno avuto un’importante discussione due anni fa a causa di alcune incomprensioni professionali. Elodie infatti condivideva lo stesso manager e la casa discografica della Marrone ma a un certo punto della sua carriera ha deciso di allontanarsi.

Quella scelta, fatta di impulso, portò alcuni dissapori all’interno dell’etichetta ma cosa ancora più importante provocò una reazione a catena che ha portato inevitabilmente alla rottura dell’amicizia tra le due cantanti, fino a quel momento molto unite e affiatate.

Nonostante il tempo trascorso e la lontananza dopo quella discussione, alla notizia dei problemi di salute di Emma, è stata proprio la fidanzata di Marracash a decidere di riavvicinarsi alla sua ex collega per mostrarle tutta la sua solidarietà.

Il tempo infatti non ha mai spento quell’affetto che un tempo le legava. Proprio durante un intervento a Domenica In, ospite di Mara Venier, la Di Patrizi aveva elogiato Emma, facendo alla ragazza i suoi migliori auguri rispetto al problema di salute che stava affrontando.

In quell’occasione l’ex concorrente di Amici ha ammesso di aver scritto ad Emma e di voler riallacciare i rapporti con la collega.

Nel video pubblicato di recente le due cantanti si mostrano sorridenti e affiatate, poi si stringono in un abbraccio come se questi due anni di distanza non fossero mai esistiti. Del resto nulla può scalfire un’amicizia sincera. E quella di Elodie e Emma lo è davvero.