Elodie conferma la lite con Masini a Sanremo e Alessia Marcuzzi interviene

editato in: da

Elodie conferma la lite con Marco Masini a Sanremo 2020 e svela di essere ancora furiosa con il cantante. A commentare la lite anche Alessia Marcuzzi che ha deciso di intervenire per difendere la star di Amici di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi si era parlato di una discussione fra l’interprete di Andromeda e quello de Il Confronto.

Uno scontro – che si aggiunge a quello fra Bugo e Morgan – che sarebbe avvenuto dietro le quinte del Festival di Amadeus poco prima delle rispettive esibizioni. A scatenarlo un commento di Masini sull’aspetto fisico di Eodie. In un’intervista rilasciata a Rai Radio 2, la fidanzata di Marracash ha confermato la lite con Marco, affermando di aver sempre avuto il complesso della magrezza e che l’artista l’avrebbe più volte invitata a mangiare.

“Io mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi – ha detto -. Io mangio. Quando tu vedi una donna che ha preso 3, 4 Kg e la vedi più formosa, di certo non vai lì a dire: ‘Oh comunque, magna de meno’. Non ti permetti, giusto? Perché sono affari suoi. Se una donna perde due kg, mi vedi leggermente magra e mi dici ‘Eh però devi mangiare’. Come se io avessi un problema alimentare. Non è da str****? Scusate. Lo ha detto più volte”.

“Quando ci siamo incontrati per fare la cover di ‘Tv, sorrisi e canzoni’ mi fa ‘Mangia eh’ – ha raccontato Elodie -. E io gli ho risposto: ‘Marco io mangio’ e lui, ancora: ‘Mangiati la Nutella’. Io già sono complessata per questa cosa della mia magrezza. Poi ci rivediamo dietro le quinte del teatro Ariston. Prima di esibirmi, mi guarda, sorride e mi dice: ‘Però devi mangiare’. O ha aperto un ristorante o è un po’ maleducato. Io sono ancora arrabbiata con Marco Masini”.

Sulla questione è intervenuta anche Alessia Marcuzzi che spesso si è trovata a dover rispondere agli haters di Instagram che la criticavano, reputandola eccessivamente magra. “Vero Elodie – ha commentato la conduttrice -. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque body shaming, no?”.