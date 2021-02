Domenica Live, il racconto di Ivano dopo l’ictus e 15 giorni di coma

editato in: da

Ivano Michetti, chitarrista della famosissima band i Cugini di Campagna, sta affrontando un periodo veramente difficile. A raccontarlo, in collegamento dall’ospedale con Barbara D’Urso a Domenica Live, proprio lui che, di recente, è stato colpito da un ictus. Una notizia che, nonostante sia trascorso del tempo, arriva come un fulmine a ciel sereno: l’artista, infatti, ha affrontato tutto con grande riservatezza. In studio, invece, la moglie Rossella che ha potuto fornire tutti i dettagli del percorso che sta affrontando il marito.

Attimi di vera paura quelli seguiti al malore di Ivano Michetti, avvenuto il 22 settembre scorso. A raccontarne cosa è accaduto, Rossella, la prima ad accorgersi che suo marito aveva bisogno di aiuto e a fornirgli, così, immediata assistenza chiamando subito i soccorsi. Quelle successive, sono state settimane estremamente complicate, in cui la speranza si mescolava al timore. Al chitarrista, infatti, è stato diagnosticato un ictus e, subito dopo, è entrato in coma per quindici giorni. Ha inoltre subito una doppia operazione al cuore.

Per fortuna Ivano ha reagito bene alle terapie e piano piano si sta riprendendo. Ora che sta molto meglio ha voluto rassicurare tutti i suoi fan parlando in prima persona di fronte alle telecamere, seppur dal letto del centro di riabilitazione motoria che, ancora oggi, lo ospita.

Ho da recuperare il braccio destro e la gamba destra. È stato un miracolo. Io non sono propenso al pianto – ha detto visibilmente commosso -, ma tu Barbara mi hai ricordato tutto.

Ivano, che in questo momento per motivi di sicurezza non può vedere nessuno, si è rivolto alla moglie Rossella che vorrebbe solo poter riabbracciare dopo questo lunghissimo periodo di lontananza. A lei, con dolcezza, ha riservato romantici complimenti:

Amore, quanto sei bella, quanto ti vorrei riabbracciare.

Sul volto di Michetti, nel riveder la moglie, è così nato un sorriso. Ad alimentarlo, anche i ricordi dei successi ottenuti durante la sua carriera come chitarrista dei Cugini di Campagna. Ivano, con forza ha poi invitato tutti i telespettatori a prendersi cura di loro stessi evitando le cattive abitudini. E infine ha fatto una promessa: proverà a riprendersi il più velocemente possibile per poter essere finalmente ospite nello studio di Barbara D’Urso. E non ci sono dubbi, grazie alla sua determinazione riuscirà a mantenerla.