Live, una raggiante Barbara D’Urso inaugura la nuova stagione del talk

Finita la pausa natalizia, una raggiante Barbara D’Urso è tornata in studio con la prima puntata del 2021 del suo Live – Non è la D’Urso. Il suo salotto come sempre ha accolto con calore l’affezionato pubblico, regalando una serata dedicata all’attualità e allo spettacolo, con tanti ospiti di prestigio.

La conduttrice ha colpito nel segno con un look sobrio ed elegante, diverso da alcuni degli outfit con cui aveva stupito nel 2020. La D’Urso ha un fisico impeccabile che cerca sempre di valorizzare con abiti che la cingono alla perfezione, senza mai apparire volgare. Una delle qualità più apprezzate della conduttrice partenopea che questa volta ha sorpreso i suoi telespettatori con un tailleur di un bianco splendente, impreziosito da orecchini pendant di brillanti e da un anello con una grande pietra-gioiello incastonata sulla mano destra.

A completare questo candido total look ci hanno pensato un rossetto opaco di un bel rosa old style e un raccolto “scombinato”, che ammorbidiva ulteriormente il viso della regina della domenica sera. Unico vezzo tra tutto questo candore, una manicure ad arte, con uno smalto rosa shocking, che spiccava ad ogni inquadratura.

Barbara D’Urso non ha mai celato la sua passione per abiti e accessori e, di volta in volta, nei serali e nelle puntate di Pomeriggio Cinque non perde occasione per mostrarsi al suo pubblico in tutto il suo splendore e stile. Senza badare alle sterili critiche di chi reputa le mise inappropriate alla sua età, così la D’Urso sfoggia fiera il suo essere donna a trecentosessanta gradi.

La prima puntata del 2021 di Live – Non è la D’Urso, come di consueto, ha dedicato la prima parte all’attualità, con gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Italia e tanti ospiti in collegamento streaming, tra giornalisti e protagonisti della politica del Bel Paese. Restando in tema, Barbara D’Urso è stata al centro di un momento molto emozionante con l’ex calciatore Mauro Bellugi che proprio a causa del Covid ha perso le gambe. Il campione della Nazionale Italiana di calcio che ha raccontato insieme alla moglie il terribile incidente, nonostante tutto, non ha perso l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto: un esempio di forza e coraggio.