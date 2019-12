Domenica Live, Paola Caruso porta nuove prove contro Merlo. Ma la D’Urso chiude il caso

editato in: da

Si aggiungono nuovi dettagli alla fine della storia tra Paola Caruso e Moreno Merlo. I due, prima amanti e ormai acerrimi nemici, continuano a darsi battaglia a suon di accuse e recriminazioni. Il ring su cui si disputa la guerra è il salotto di Barbara D’Urso, in cui gli ex fidanzati raccontano la loro versione alternandosi.

A rivelare, per la prima volta, le motivazioni che avevano portato alla fine della storia era stata proprio la Caruso, durante una puntata di Domenica Live. La showgirl, infatti, aveva dichiarato di aver lasciato lei il ragazzo per delle gravissime questioni:

Io l’ho denunciato. Ha usato mio figlio per avvicinarsi a me ed entrare in televisione. Mi ha preso in giro dall’inizio. Mi ha minacciato, ha detto di avermi sempre registrato di nascosto.

Di tutt’altro avviso, però, Moreno Merlo, che fornisce a Barbara D’Urso una versione completamente differente. Il ragazzo cambia tutte le carte in tavola e smentisce anche la data dell’inizio della loro storia rivelata dalla Caruso. I due, stando a quanto riferito da lui, avrebbero iniziato a frequentarsi da metà agosto e non da luglio. L’ex bonas, infatti, avrebbe alterato le date per ottenere un maggior numero di ospitate.

Un’accusa pesante, ma non quanto quella di violenza. Merlo, infatti, ha dichiarato di essere stato picchiato dalla Caruso e ha portato in studio dei referti medici in grado di provarlo. Paola, così, si è sentita costretta ad intervenire telefonicamente per controbattere.

Questa volta, quindi, è di nuovo il turno di Paola Caruso di partecipare a Domenica Live per smentire le accuse di Merlo. Come prove, la showgirl ha mostrato una denuncia, un referto dell’ospedale in cui si evince la presenza di un ematoma sull’occhio e le fatture pagate con la sua carta di credito per attività praticate da Moreno e per cene in ristoranti.

Aggiunge, poi, che anche la madre di lui ha acquistato dei vestiti poi pagati dall’ex bonas. In più, è intervenuta dicendo:

Io ho un brutto carattere ma sono anche una persona provata dalla mia vita e dalle mie vicissitudini. Se non ti piace il mio carattere non ci stai fino a novembre, te ne vai a settembre, all’inizio. Se vuole andare in discoteca non si mette con una donna come me, ho un figlio. Lui si prende la responsabilità di quello che ha fatto, ci vedremo in tribunale.

Tuttavia, le versioni di Moreno Merlo e Paola Caruso non coincidono. E le prove addotte da Merlo dimostrerebbero che in qualche modo, lei abbia esagerato. I due continuano a scambiarsi reciproche e gravi accuse, ma Barbara D’Urso chiude il caso:

Paola, io ti voglio bene e sono dalla tua parte. Ma le prove parlano chiaro e non sostengono ciò che dici.

E così chiude il caso, spostandolo dal salotto di Canale 5 al tribunale. Chi ridà la verità?