Barbara D’Urso, Costanzo non la difende più: “Nutro sempre più dubbi”

Maurizio Costanzo non difende più Barbara D’Urso e critica il suo modo di fare tv. Nell’ultimo periodo la conduttrice è finita al centro di accese polemiche a causa di alcune puntate di Live – Non è la D’Urso. A criticarla non solo alcuni telespettatori sui social, ma anche diversi colleghi fra cui Alessandro Greco e Massimo Giletti.

Se le critiche non sono mai mancate, la presentatrice ha anche avuto molti amici dalla sua parte. Fra questi Maurizio Costanzo che qualche tempo fa sulle colonne di Nuovo aveva difeso la D’Urso. “Le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi – aveva scritto nella sua rubrica -. Quindi potrà risultare simpatica o antipatica, poco importa ed è un giudizio a discrezione del pubblico, ma è fuori dubbio che la conduttrice partenopea sia un’esperta nel suo settore e che sappia benissimo scovare storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi, nella guerra degli ascolti, qualche colpo basso c’è sempre”.

Oggi però il marito di Maria De Filippi sembra aver cambiato idea. Nella sua rubrica Buona tv a tutti su Libero, Costanzo ha criticato aspramente gli argomenti trattati nello show e gli ospiti della D’Urso.

“Ho sentito Barbara D’Urso annunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma – ha spiegato -, sarebbe stato ospite un giovanotto di ventidue anni, desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o con Carmen Di Pietro, e quest’ultima ha accettato.

“Mi è venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia – ha aggiunto -. Non bastava Sgarbi che duellava contro Vladimir Luxuria, adesso abbiamo anche il giovane «in calore» che propone le sue preferenze. È televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”.

La scorsa settimana la violenta lite fra Sgarbi e Vladimir Luxuria aveva scatenato molte polemiche. La conduttrice si era scusata in tv con i telespettatore e con l’ex deputata, ma sembra che la bufera non sia ancora terminata.