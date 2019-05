Chi è Delia Duran, la nuova fidanzata di Alex Belli (nemica di Mila Suarez)

editato in: da

Nella seconda puntata del Grande Fratello ad entrare nella casa per un confronto con Mila Suarez è stata Delia Duran. La modella, attuale fidanzata di Alex Belli, si è scontrata duramente con la rivale, tanto che le due stavano per arrivare alle mani, fra insulti e parolacce.

Uno scontro durissimo, nato dall’interesse di entrambe nei confronti di Alex Belli, ex protagonista di Centovetrine e attore, spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso. La storia fra Delia e Belli è iniziata poco dopo la fine della relazione con Mila e la modella ha accusato più volte la collega di essersi comportata male nei suoi confronti, seducendo il compagno mentre lei si trovava in ospedale.

Vero nome Nusat Del Valle Duran Perez, Delia Duran, ha 31 anni ed è nata a Marida, in Venezuela. Classe 1988, ha studiato marketing e recitazione, esordendo in Italia nella fiction Il bello delle donne…alcuni anni dopo. In seguito ha preso parte a L’onore e il rispetto e Furore, mentre nel 2018 è stata valletta di Chiambretti nel programma La Repubblica delle Donne.

L’incontro con Alex Belli è avvenuto sul set di Furore dove, fra un ciak e l’altro, i due si sono innamorati. Molto attiva su Instagram, dove ha migliaia di follower, Delia Duran è appassionata di fitness e ama condividere con i fan foto e video che raccontano le sue giornate.

Della sua vita privata prima dell’incontro con Alex Belli si sa poco e niente, anche se Mila Suarez, durante lo scontro al GF 16, l’ha accusata di aver lasciato il marito per stare con l’attore.

“Ci sono delle prove in cui io ho portato a casa altre donne? – ha attaccato Delia -. Sei musulmana e mostri le tette. Senza Alex Belli non saresti qui. Vuoi che dica chi è veramente la signora Suarez?! Ti sei rifatta tette e naso”.

“Ma tu chi sei? – ha replicato Mila -. Una donna sposata che si infila nel letto di un altro uomo. Tante persone mi dicono che gli porti donne per il su divertimento. Vergognati, senza dignità”. A mettere fine alla discussione ci ha pensato Iva Zanicchi, con una battuta caustica: “Mi viene da cantare due civette sul comò” ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso.