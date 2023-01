Chiara Ferragni: “Ci siamo presi un bello spavento”, momenti di paura per i Ferragnez

La famiglia di Chiara Ferragni e Fedez non è composta solo dalla coppia e dai figli Leone e Vittoria: un altro membro importantissimo del “team” è la cagnolina Matilda.

Matilda è un bulldog francese di ormai dodici anni e mezzo che negli ultimissimi anni ha fatto molto preoccupare e patire la padroncina Chiara, legatissima a lei come dimostra anche il mini tatuaggio che la ritrae e che la Ferragni ha sull’indice della mano sinistra, quella del cuore.

Momenti di paura per Chiara Ferragni e la sua famiglia

Come ben noto ai suoi numerosissimi follower che la seguono da ogni parte del mondo, Chiara Ferragni è affezionatissima alla cagnolina Matilda. La dolce bulldog francese è l’immancabile compagna di avventure dell’influencer digitale da ormai oltre dodici anni.

Questi giorni di festa, in parte trascorsi dai Ferragnez in famiglia in una lussuosa location sulle Dolomiti, per Chiara e i suoi cari sono stati scossi da un preoccupante evento che ha visto come protagonista proprio la sua cagnolina.

In una stories di queste ore, infatti, la Queen delle Influencer si è aperta con i fan ai quali, via Instagram, ha raccontato “Matilda ci ha fatto prendere un bello spavento”. A quanto pare, l’inseparabile compagna di avventure di Chiara si è sentita poco bene: “Praticamente Mati ha mangiato una pigna e ce se siamo accorti solo martedì, quando è tornata dalle vacanze” ha raccontato la stessa imprenditrice digitale.

“Dopo che è stata male l’abbiamo portata dal veterinario dove le abbiamo fatto una tac” ha proseguito nel racconto la Ferragni “Così abbiamo scoperto che aveva un corpo estraneo nello stomaco che poi, dopo l’operazione, si è rivelato essere una piccola pigna”.

Chiara (che, secondo alcuni rumors, sarebbe incinta) ha anche sottolineato di essere stata molto preoccupata per l’intervento d’urgenza del suo cane “È stata un’operazione delicata perché, oltre ad avere diverse patologie, Matilda ha anche avuto un tumore al cervello. Per fortuna sembra essere andato tutto bene e adesso è in via di guarigione”.

Fonte: IPA

Chiara e Matilda Ferragni, un’amicizia lunga 12 anni e mezzo

Chiara Ferragni, come ogni padrona che si rispetti, ha un legame tutto speciale con il suo cane Matilda che è parte integrante della sua vita e della famiglia che si è costruita insieme a Fedez. Uno dei tanti tatuaggi che Chiara ha sulle mani, infatti, è proprio un ritratto della cagnolina che è stata anche protagonista di uno dei pattern della collezione di cancelleria della stessa imprenditrice digitale, oltre che co-protagonista della serie tv The Ferragnez di Amazon Prime.

Matilda, inoltre, è stata “galeotta” per l’incontro tra Chiara e il marito Fedez il quale l’aveva citata nel testo della canzone Vorrei ma non posto (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton”), brano che ha spronato la Ferrgagni a contattarlo per la prima volta.

Il rapporto tra Chiara e la sua amica del cuore a quattro zampe (che ha anche un profilo Instagram da quasi 400 mila follower) è riassunto alla perfezione nel video post che la Ferragni le ha dedicato a luglio scorso per il suo dodicesimo compleanno.

Proprio sotto al video, dove insieme a Leo e Vittoria, Matilda ha spento le candeline, Chiara Ferragni ha scritto: “Auguro il più felice dei compleanni alla mia prima figlia, alla mia guerriera Matilda Ferragni che ha sconfitto un cancro due anni fa e, nonostante le poche probabilità, è ancora qui con noi. Ci rendi una famiglia ancora più felice e sono grata di ogni momento trascorso insieme”.