Mariangela Melato, chi è la sorella Anna alla quale era molto legata

Anna Melato è la sorella della compianta Mariangela Melato, nata a Milano il 18 maggio 1952, 11 anni dopo la celebre attrice. L’11 gennaio 2023 ha segnato un anniversario speciale, un decennio trascorso dalla sua morte per un tumore al pancreas.

Anna Melato a Oggi è un altro giorno

Sua sorella, presente nello studio di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, l’ha ricordata insieme con altri suoi grandi amici e colleghi. Occhi lucidi, poiché il ricordo di Mariangela è ancora vivissimo, ha spiegato: “Una giornata pesante, anche perché in questo stesso giorno è andata via nostra madre e, sono certa, Mariangela abbia voluto aspettare questa giornata, in qualche modo”.

Chi è Anna Melato

Le due sorelle si sono trasferite molto giovani a Roma, nel corso degli anni ’60. Il mondo della canzone d’autore ha appassionato rapidamente Anna Melato, che ha poi iniziato a suonare la chitarra. I temi sociali hanno avuto un ruolo da protagonista nella sua prima produzione, debuttando poi a teatro nel 1985, collaborando con il regista Mario Moretti nel musical Diario di una gatta.

Nel 1974 ha preso parte a Sanremo con Sta piovendo dolcemente, così come con Vola a Un disco per l’estate. In seguito è uscito il suo primo LP, dal titolo Domenica Mattina. Nel 1975 si è cimentata con il Festivalbar, incidendo nuovi successi musicali scritti da lei e arrangiati da Gianni Mazza, celebre maestro che al tempo era il suo compagno.

Ha poi deciso di lasciarsi alle spalle la musica, dedicandosi alla recitazione e al cinema. Ha preso parte a numerosi film comici tra anni Ottanta e Novanta, dando il via a questo percorso nel 1985 con Caccia al ladro d’autore. Il suo primo film risale però al 1973, guidata dalla regista Lina Wertmuller, Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”. La sua ultima pellicola è Troppo belli, con una carriera proseguita in televisione, con serie TV di vario genere, da Incantesimo a La dama velata, fino a Mentre ero via.

Per quanto riguarda la vita privata di Anna Melato, sappiamo che è stata sposata con il noto produttore Maurizio Tini. Un matrimonio, terminato con una separazione, che ha portato alla nascita di due figli, Giacomo e Federico.

Mariangela Melato e Renzo Arbore: amore mai finito

Il rapporto tra Anna e Mariangela Melato è sempre stato speciale. È proprio lei a custodirne l’urna contenente le ceneri. Una vita trascorsa fianco a fianco, tra le tante gioie e i dolori degli ultimi anni, trascorsi a lottare contro il cancro.

Lei è stata inoltre testimone del grande amore che ha legato Mariangela Melato a Renzo Arbore: “Si sono amati moltissimo per 11 anni, continuando anche quando non stavano più insieme. C’ero la sera in cui si sono conosciuti. C’era anche Battisti, che non ricordava le parole delle sue canzoni, mentre io, innamorata, gliele suggerivo. Si guardavano molto, Mariangela e Renzo, ridevano e scherzavano. Ho capito che lui era interessato ma lei un po’ meno (ride, ndr). Non era una donna così facile”.

Il segreto di un sentimento così profondo e duraturo, ha spiegato, è forse nel fatto che riuscivano a ridere costantemente. Due persone così allegre, che avevano trovato qualcosa di speciale e unico l’uno nell’altra.

Lo stesso Renzo Arbore, con un video registrato, ha spiegato di non poterne parlare, perché 10 anni non sono bastati minimamente a far rimarginare quella ferita: “È ancora apertissima. Lei è stata la mia compagna, maestra e punto di riferimento. Ho imparato dai suoi codici, cosa dovevo fare nella vita, anche come comportarmi”.