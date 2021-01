A casa di Rocio Morales e Raoul Bova, dallo stile minimal e moderno

editato in: da

Una casa dal gusto minimal e moderno, ma non per questo fredda e asettica: è quella di Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, coppia inossidabile e tra le più amate dal pubblico.

La coppia di attori ha deciso di arredare il soggiorno con uno uno stile elegante e minimale, ma rendendola comunque calda e accogliente: pareti e pavimenti sono infatti sono un tripudio del color tortora, amatissimo sia da Rocío che da Raoul, che l’hanno scelto anche per altri ambienti della loro abitazione.

Nel loro soggiorno hanno una rilevanza particolare le tende – sempre sui toni caldi – che sono rese importanti dal controsoffitto, pensato proprio per impreziosire il punto luce. Da notare (e perché no, da copiare per avere un tocco particolare nel proprio salotto) il divano con fantasia geometrica e dallo stile vintage. Il sofà, bianco e nero, presenta anche gli angoli smussati e piedini sottili, tutte caratteristiche tipiche degli anni ’70 (e spesso è anche lo sfondo perfetto per i selfie dell’affascinante attore).

Una casa essenziale quella dei Bova, dove ad arredare sono proprio i colori caldi, tanto amati dalla coppia di attori, e i vetri fumé delle pareti a scomparsa, una delle particolarità della loro abitazione. Impossibile non notare gli elementi di buon gusto, raffinati e ricercati, che sembrano usciti da riviste di interior design. Bauli modern chic, foto ritratto e stampe desenio arricchiscono gli ambienti essenziali, dal gusto lineare e curato nei minimi dettagli.

Anche per la cucina, punto di ritrovo della famiglia, la coppia ha optato per un design moderno e dai colori della terra. Come suggeriscono le immagini sui social la finestra sul piano cottura è senza tende: una scelta decisamente azzeccata quella dei due attori, che possono godere della luce naturale e del panorama fuori mentre preparano da mangiare.

E per finire, a impreziosire la parete dietro al letto una carta da parati ad effetto ottico, un’idea sempre più utilizzata dagli arredatori e tutta da copiare se non si vuole rinunciare a un tocco di buon gusto. La casa di Raoul e di Rocío è piena di specchi e pareti vetrate per illuminare ancora di più una casa piena d’amore come la loro.