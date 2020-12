A casa di Alessandra Mussolini, dal gusto classico e raffinato

editato in: da

Una casa dal gusto classico e raffinato, è quella di Alessandra Mussolini reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle in cui si è classificata terza.

La ex politica, che ha recentemente annunciato il suo addio a questo mondo in un’intervista rilasciata a Il Tempo, vive in un’abitazione arredata con grande gusto. Come si può vedere dalle immagini la zona living è arricchita da poltroncine da tavolo imbottite e rivestite in tessuto, mobili dallo stile belle époque, cornici dorate per i quadri e candelabri d’argento. Alle pareti dell’abitazione fanno mostra di sé anche alcuni suoi quadri, perché l’arte è una “questione di famiglia” e dal padre Romano Mussolini, che era un noto musicista, ha ereditato l’amore per la pittura.

La cucina ha alcuni elementi moderni, ma principalmente l’arredamento richiama a gusti classici e l’ambiente è valorizzato da un tavolo in legno rotondo. Un tocco aggiuntivo e di carattere è dato dal tappeto ghepardato che è stato posizionato nella zona della stanza dedicata ai fuochi.

La casa è impreziosita da un dehor ampio e spazioso dove trascorrere momenti di relax. Uno spazio dove Alessandra passa il tempo con la famiglia, dai figli Clarissa, Caterina e Romano, fino alla mamma Maria Scicolone, sorella dell’attrice Sophia Loren. E proprio della mamma Alessandra ha recentemente parlato ospite a Domenica In, nel salotto di Mara Venier è stata raggiunta da una sua telefonata e le due si sono scambiate parole di profondo affetto. Alessandra ha detto: “Mamma è una persona straordinaria”.

Dalle immagini si può vedere anche la camera dei figli, simile a quella di molti adolescenti con tanti dettagli appesi alle pareti tra foto, frasi e adesivi. La stanza è stata mostrata dalla stessa Alessandra mentre si esercitava nei passi base di una bachata per Ballando con le Stelle. Durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci ha dato prova di bravura, grinta e tenacia, aspetti che l’hanno portata a superare tante difficoltà e a classificarsi terza, anche senza il suo compagno di ballo Maykel Fonts che non ha potuto prendere parte alla finale essendo risultato positivo al covid- 19. Alla fine la ex politica ha affrontato l’ultima puntata in coppia con Samuel Peron, ottenendo il terzo posto.