Bianca Guaccero torna con Detto Fatto: la data d’inizio e il nuovo orario

Bianca Guaccero è pronta a tornare sul piccolo schermo con Detto Fatto: la nuova edizione partirà il 26 ottobre. L’inizio del programma è stato posticipato a causa della messa in onda del Giro d’Italia, che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dal 3 al 25 ottobre.

La nuova stagione di Detto Fatto sarà ricca di novità: il programma comincerà più tardi rispetto allo scorso anno, andando in onda dalle 15.00 fino alle 17.30. Dalle 14.00 alle 15.00 infatti verrà trasmesso il nuovo programma di Milo Infante dal titolo Ore 14.

Al timone però rimane salda Bianca Guaccero, impegnata in questo periodo sul set della fiction Il Medico della Mala, serie Rai attesa per il 2021. Al suo fianco in questa avventura anche l’attore Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido.

La conduttrice sul suo profilo Instagram, ha svelato ai suoi fan una novità di questa edizione: ha annunciato l’introduzione di un nuovo spazio all’interno di Detto Fatto, invitando chiunque abbia una storia divertente, commovente o comunque interessante da raccontare a scrivere al programma. Accanto ai tutorial storici quindi si affiancherà anche una sezione dedicata all’emotainment, un cambiamento all’interno del format che è rimasto simile in questi anni.

Dall’altro lato, il cast della trasmissione Rai rimarrà lo stesso: confermati Jonathan Kashanian con la sua rubrica dedicata ai gossip – e la cui presenza fino a qualche giorno fa non era stata confermata – e Carla Gozzi con i suoi consigli sul look e lo stile, senza dimenticare Gianpaolo Gambi ed Elisa D’Ospina, che continuerà ad ospitare storie legate ai temi del bodyshaming e del bullismo).

A Detto Fatto quindi saranno presenti le rubriche storiche tanto amate dal pubblico, ma a ciò si aggiungerà anche uno spazio dedicato alle storie della gente comune. Secondo quanto riportato da TvBlog nella puntata del venerdì, inoltre, dovrebbe essere previsto lo spazio per un “super tutorial”, al quale gli autori starebbero lavorando proprio in questi giorni.

I fan non aspettano altro che rivedere la Guaccero in tv, con la nuova stagione del loro programma preferito: nelle ultime settimane infatti sono stati tantissimi i commenti sotto i post social della conduttrice, dove gli ammiratori chiedevano informazioni sull’inizio della trasmissione.