“Ben Affleck fuori di testa”. C’entra la luna di miele: com’è andata con J.Lo

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono abituati a vivere sotto i riflettori. Ma ci sono dei momenti che anche loro, proprio come noi comuni mortali, vorrebbero vivere senza le luci puntate addosso. Ed è quanto accaduto durante la luna di miele, in cui i paparazzi non hanno dato un attimo di tregua ai Bennifer. In particolare, ad avere accusato il colpo è stato proprio l’attore, che è “andato fuori di testa”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, la luna di miele rovinata

Vivere costantemente sotto i riflettori non è facile. Ci si dovrebbe “abituare”, ma non sempre è possibile. Perché ci sono anche dei casi in cui si “esagera”, in cui non ci sono freni. Di conseguenza, è del tutto normale non riuscire più a controllarsi. In effetti, da quando ormai Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, vengono inseguiti un po’ ovunque. Anche durante la loro luna di miele, in cui l’attenzione mediatica si è spinta forse troppo in là.

“Un livello quasi da Principessa Diana“, ha riferito un insider a Page Six. In realtà, c’è da dire che Jennifer Lopez e Affleck hanno già vissuto una situazione simile, in cui l’inseguimento costante dei paparazzi li ha portati a separarsi. Era il 2002, avrebbero dovuto sposarsi e invece, alla fine, hanno deciso di lasciarsi. Vent’anni dopo sono riusciti a realizzare il loro sogno d’amore, ma oggi la storia si sta ripetendo.

Ben Affleck, la rabbia per la presenza dei paparazzi

“Ben è abituato a stare sotto i riflettori. Ma, durante la luna di miele, è stato tutto come uno tsunami. Jennifer è fatta d’acciaio”. In effetti, gli scatti del loro viaggio da sogno a Parigi non sempre sono stati “romantici e immacolati”. Più volte, Affleck è apparso teso, nervoso. Quei giorni felici si sono trasformati rapidamente in un incubo di attenzioni, continui flash dei fotografi.

Dopo la luna di miele, gli “sposini” sono tornati ai loro impegni di lavoro. Affleck ha preso un volo per Los Angeles, per il set di Aquaman, mentre la Lopez è arrivata in Italia per l’esibizione dell’evento benefico LuisaViaRoma per Unicef a Capri, in cui ha conquistato tutti con i suoi look e gli outfit da capogiro.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, nessuna crisi o divorzio lampo

Si è tanto parlato nei giorni scorsi di un “divorzio lampo“. Nulla di più falso, dal momento in cui in realtà sono più uniti che mai. La famosa “seconda volta” sembrerebbe essere quella giusta. Del resto, ormai le nozze ci sono state e sono state suggellate in modo incredibile a Las Vegas. Lontane dai riflettori, dal clamore mediatico, dal paparazzi e dall’attenzione della stampa.

Ma la crisi non esiste, e non è mai esistita. Tutt’altro, perché a questo punto della loro vita vorrebbero solo viversi, stare insieme, rafforzare la loro famiglia. E lo faranno in un nuovo nido d’amore: hanno tanti nuovi progetti all’orizzonte. La speranza è che l’attenzione dei fotografi possa scemare con il tempo, in modo tale da permettere loro di vivere finalmente il sogno d’amore senza “colpi di testa”.