Ben Affleck, i suoi primi 50 anni: tutte le donne che ha amato

Ben Affleck spegne 50 candeline: la vita dell’attore bello e tenebroso, nato il 15 agosto del 1972, è stata segnata da storie d’amore piene di alti e bassi con tanti volti noti del panorama hollywoodiano. Oggi ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità accanto a Jennifer Lopez, ma la sua vita sentimentale è stata costellata da relazioni tormentate.

Gwyneth Paltrow

La coppia formata da Ben Affleck e Gwyneth Paltrow ha fatto sognare i fan, anche se fu un rapporto passeggero. I due si conobbero a una festa di Harvey Weinstein nel 1997 e hanno iniziato a frequentarsi nello stesso anno. L’attrice aveva chiuso la storia d’amore con Brad Pitt – formando una delle coppie simbolo degli anni ’90 – e sul set di Shakespeare in love sbocciò l’amore con Ben.

La loro però è stata una relazione di passaggio, che durò fino al 2000. “Credo che ci siano certi fidanzati con cui cerchi di far funzionare le cose, no? Come se dovessi guarire da certe cose che ti porti dietro dall’infanzia. Lui è stato una lezione, in un modo o nell’altro”, ha raccontato lei. Quando la storia finì pare che tutti in famiglia tirarono un sospiro di sollievo: “Non era il momento migliore della sua vita per avere una fidanzata“, raccontò dopo tempo. “I miei gli volevano bene ma non erano proprio sicuri che stessimo bene insieme”.

Jennifer Lopez

Ben Affleck e JLo si sono innamorati per la prima volta nel 2002, diventando subito una delle coppie più amate nel mondo del gossip. I due attori si sono conosciuti sul set del film Gigli, mentre la cantante stava ufficializzando il divorzio dal secondo marito Cris Judd. Un amore travolgente e immediatamente chiacchieratissimo, anche perché soltanto un anno dopo l’inizio della loro frequentazione è arrivata la prima proposta di matrimonio.

Ben Affleck ha chiesto in sposa Jennifer Lopez nel 2003, che ha accettato con entusiasmo. Nel gennaio 2004 però la coppia si è lasciata, a quattro giorni di distanza dalla cerimonia.

Jennifer Garner

Con Jennifer Garner l’attore sembrò trovare quella serenità che gli mancava da tempo, ed è insieme a lei che si sposa nel 2005. La coppia ha avuto tre figli, Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elisabeth (2009) e Samuel (2012). Peccato però che quel matrimonio era tutto tranne che perfetto.

L’attore tradisce la moglie con la tata dei bambini, e ricade nella dipendenza dall’alcol, che aveva già segnato la sua vita. La Garner però non lo ha mai abbandonato, rimanendogli sempre vicino durante il suo percorso di riabilitazione. “Pensavo: “Non posso andarmene a causa dei miei figli, ma non sono felice, cosa devo fare?”. Quello che ho fatto io è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano. Ma non era una soluzione”, ha raccontato dopo tempo. L’annuncio della separazione arriverà nel 2015, divorziando ufficialmente nel 2017.

Ana de Armas

La coppia formata da Ana De Armas e Ben Affleck è durata circa un anno, con le due star di Hollywood che si sono ritrovate quasi “costrette” a vivere insieme durante la pandemia. La loro storia è nata nel 2020, dopo che i due avevano condiviso il set del film Acque profonde.

La storia si è interrotta bruscamente nel gennaio del 2021, quando la De Armas ha messo la parola fine alla relazione di poiché non voleva più vivere a Los Angeles. Un anno quello insieme all’attore che l’attrice ha descritto come “orribile”, per colpa dei paparazzi che le stavano sempre alle calcagna.

Di nuovo Jennifer Lopez

A distanza di quasi vent’anni dal loro primo incontro, i “Bennifer” sono tornati a farci sognare: dopo una frequentazione iniziata lo scorso anno, l’attore e la cantante sono tornati insieme, più innamorati che mai, come se il tempo non avesse mai scalfito il loro sentimento. Il 16 luglio si sono sposati a Las Vegas, stupendo tutti: “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza“.