Belen Rodriguez, lo sfogo della madre Veronica su Instagram: “Chi non ti cerca, non ti ama”

editato in: da

Un crescendo di situazioni avvolte dal dubbio: la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è talmente tanto discussa da non far più comprendere dove inizia e dove finisce ciò che riguarda la loro relazione e ciò che riguarda, invece, la vita di ogni giorno. Così, il post su Instagram della madre di Belen, Veronica Cozzani, può essere tutto e niente.

La splendida mamma di Belen ha pubblicato un’immagine sul suo profilo che sembrava indiscutibilmente riferito alla situazione tra l’ex genero e la figlia. Il post, scritto in spagnolo, diceva letteralmente:

Le persone che non ti cercano sono quelle a cui non manchi. E coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti amano. La vita decide chi incontrerai, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta, le bugie fanno sempre male. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione.

In molti hanno affermato che si trattasse di una nuova difesa nei confronti di Belen, sofferente dopo la (seconda) fine della sua relazione con De Martino e ai più non è sfuggito un like che è sembrato tutto fuorché casuale: quello di Andrea Iannone, che si sarebbe recentemente riavvicinato a Belen.

Per la Cozzani, d’altro canto, non si tratterebbe del primo gesto “contro” De Martino: dopo aver smesso di seguirlo su Instagram la donna ha scritto parole chiare e dure per far intendere che la figlia sarà sempre la sua priorità.

Il fatto che le parole della Cozzani possano essere in qualche modo riferite a De Martino, che per ora sembrerebbe scomparso dal radar del clan Rodriguez – pare che dopo il gelido incontro a Milano non si sia più visto – potrebbe essere sottolineato anche da una di Belen, la cui didascalia recita «Pronto? Chi parla?», cui la Cozzani ha risposto: «Appunto, chi parla?», come se attendesse qualcosa che non è mai avvenuto.

Com’è, come non è, la vicenda certamente diventa ogni giorno più complicata. Nelle ultime ore, per altro, in molti hanno notato la comparsa di un post romantico sul profilo Instagram di De Martino: uno scatto al tramonto, accompagnato dalla didascalia «Aspettando la Luna».

Si tratta del primo scatto dai contorni “rosa” dopo molte foto in solitaria più tendenti al riflessivo che al sentimentale e, in base al retroscena rivelato da un amico del ballerino non stupirebbe se fosse una dedica a una nuova fiamma, che però non vuole ancora rivelare. Per esserne certi, però, occorre attendere nuove evoluzioni della storia.