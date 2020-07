Belen, le dure parole per Stefano De Martino. E lui resta in silenzio

editato in: da

Belen Rodriguez continua a soffrire per la rottura con Stefano De Martino. La showgirl argentina infatti, non riesce a non mostrare il suo dolore, mentre l’ex ha scelto di rimanere in silenzio (almeno per il momento).

A dare una prova tangibile dei suoi sentimenti spesso sono le stories di Instagram: la Rodriguez infatti, oltre a condividere con i suoi followers i momenti di spensieratezza in vacanza e le serate in compagnia degli amici, ha lanciato più di una volta dei messaggi a De Martino.

Nelle ultime settimane, sempre indirettamente, ha dedicato all’ex marito frasi e canzoni significative: l’ultima pare essere Attenta dei Negramaro, con un testo struggente che recita: Non chiederti se qui qualcosa è persa, tra quello che uno vede e che uno pensa.

Proprio nelle scorse ore sono apparse nelle sue stories delle parole che non sono sfuggite agli appassionati di cronaca rosa, pronti a cogliere qualsiasi segnale dai due: “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”.

Ancora una volta, la frecciatina a De Martino è evidente, così come la sofferenza della showgirl. Belen nel frattempo, terminate le prime riprese di Tu Sì Que Vales, è fuggita nuovamente a Ibiza con il migliore amico Mattia Ferrari, che le è stato sempre accanto, soprattutto in questo periodo difficile.

I fan sono pronti a scommettere in un altro incontro con Gianmaria Antinolfi, la sua nuova fiamma, anche se per il momento l’imprenditore sembra essere scomparso dalle stories della bella argentina.

L’ex ballerino di Amici, dal canto suo, non ha reagito alle provocazioni della sua ex, continuando a mantenere il silenzio, come ha fatto nelle ultime settimane. Stefano infatti, dopo il successo di Made in Sud, sta trascorrendo le vacanze con il piccolo Santiago in barca: tra un’immersione e un’altra con il suo bambino, il conduttore si sta godendo il meritato relax dopo la fine dello show di Rai 2.

Il gelo tra Stefano e Belen si va intensificando, anche a causa di battute in tv e frecciatine da parte della protettiva madre Veronica, sempre pronta a difendere la famiglia Rodriguez. Quel che è certo è che i rapporti tra i due faticheranno a tornare sereni: quali saranno le prossime mosse della coppia più chiacchierata del momento?