Belen Rodriguez lontana da Stefano De Martino si diverte con Elodie su Instagram

Belen Rodriguez lontana da Stefano De Martino si consola con Elodie Di Patrizi. Le due amiche si sono finalmente incontrate dopo settimane di lontananza e hanno documentato su Instagram la reunion, fra cambi look, sorrisi e complimenti. Entrambe infatti vivono a Milano: Elodie ha iniziato una convivenza con Marracash, il rapper a cui è legata da qualche tempo, mentre Belen si è trasferita in una nuova casa con Stefano e il figlio Santiago.

Nel video postato nelle Stories di Instagram, Belen ed Elodie sorridono e si divertono insieme. “Quando sei bella!”, ha scritto la Rodriguez, complimentandosi con l’amica per il nuovo look. L’ex star di Amici infatti ha abbandonato il taglio corto e sbarazzino che l’aveva sempre caratterizzata per puntare su lunghe treccine afro.

E mentre la Rodriguez si rilassa con le amiche, Stefano De Martino è volato a Napoli, lontano dalla famiglia. Il conduttore infatti è stato scelto per guidare Made In Sud e ha lasciato Milano per girare le nuove puntate dello show negli studi Rai di Napoli. Dopo settimane di stop, l’ex ballerino di Amici ha svelato di essere pronto a tornare al timone della fortunata trasmissione. “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda – ha confessato su Instagram – ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”.

Anche Elodie Di Patrizi sta ripartendo dopo un lungo stop, fra aspettative e progetti futuri. La cantante, reduce da Sanremo 2020 con Amadeus e Fiorello, si è confessata di recente riguardo il suo legame con Marracash. “L’estate 2020 sarà un terno al lotto – ha svelato al Fatto Quotidiano -: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso […] Abbiamo avuto discussioni, come tutti – ha aggiunto parlando della convivenza con Marracash -. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”.