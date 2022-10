Belen: “Io donna in carriera, esempio per i miei figli”. E fa una precisazione su Spinalbese

Belen Rodriguez sta vivendo un momento davvero magico: è tornata insieme al grande amore della sua vita, Stefano De Martino, costruendo quella bella famiglia che ha sempre sognato. E non potrebbe essere più felice anche dal punto di vista professionale, con una carriera che le sta regalando grandi soddisfazioni. Su Instagram infatti ha deciso di lasciarsi andare e condividere con i suoi fan un pensiero sulle sue scelte di vita.

Belen Rodriguez, il suo pensiero sulla maternità e la carriera

Belen Rodriguez non potrebbe essere più felice: ha la famiglia che sognava, quella insieme a Stefano De Martino, e due figli splendidi. E anche la vita professionale le sta dando grandi soddisfazioni: in questo momento è una delle protagoniste del piccolo schermo con la conduzione di Tu Si Que Vales e quella in coppia con Teo Mammucari a Le Iene.

Finalmente ha trovato il suo equilibrio tra l’essere mamma e la carriera, e per questo motivo ha voluto affidare a Instagram una riflessione riguardo all’argomento, molto sentito da tante altre donne nella sua stessa situazione. “Mentre torno a casa penso che oltre a essere una donna in carriera che conduce, appunto, la vita che vuole condurre – ha scritto Belen in un messaggio pubblicato in una delle sue storie quotidiane – Mi soffermo e mi emoziono perché torno a casa sommersa dalle soddisfazioni raggiunte con fatica, posso trasmettere ai miei figli il mio vissuto, sperando che nel mio sguardo possano cogliere l’assoluta libertà di scelta”.

Quello della Rodriguez è un meraviglioso messaggio per i suoi piccoli Santiago e Luna Marì: sapere che hanno una mamma che, oltre a essere felice in famiglia, ha sempre voluto essere una donna soddisfatta anche dal punto di vista lavorativo. Perché si tratta di un lato della sua vita a cui non ha mai voluto rinunciare. E che la rende una madre migliore.

Fonte: Instagram

Belen, il messaggio a una persona misteriosa

Nelle scorse ore però Belen non ha voluto solo mandare un messaggio ai suoi figli. Qualche giorno fa, sempre tramite le storie di Instagram la Rodriguez si era sfogata lasciando un messaggio che in molti avevano pensato fosse indirizzato ad Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì e al momento chiuso nella Casa del GF Vip.

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto… Ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”, aveva tuonato l’argentina.

Frasi sibilline quelle scritte dalla showgirl, che hanno immediatamente scatenato il gossip sull’ex coppia. Ci ha pensato la stessa Rodriguez a smontare i rumors: su Instagram ha infatti specificato che le sue parole non erano dirette a Spinalbese.

Fonte: Instagram

“Per fare chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua ‘identità’”, ha scritto , che poi chiarisce: “Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia”.