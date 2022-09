Barbara D’Urso scatenata al Jova Beach Party (con un accompagnatore inaspettato)

Barbara D’Urso era tra i super ospiti del Jova Beach Party, nella tappa di Bresso, l’ultima del tour di Jovanotti che ha infiammato l’estate italiana. La conduttrice, con un look grintoso e denim, ha scelto un accompagnatore d’eccezione per la serata, l’amico Fabio Rovazzi. Trucco hippie, tantissime storie social, e un ballo scatenato finale.

Barbara D’Urso: chi l’ha accompagnata al Jova Beach Party

Vi sareste mai immaginati di vedere Barbara D’Urso tra gli ospiti vip nel backstage del Jova Beach Party? Ebbene è successo, nell’ultima tappa del tour di Jovanotti, che, tra bagni di folla, guest star d’eccezione, e tantissime polemiche ambientaliste, si è concluso sabato alle porte di Milano, con ben 60mila spettatori.

E tra loro anche una scatenatissima Barbarella che, reduce dalla prima settimana di Pomeriggio Cinque, è sembrata in ottima forma. “Un’esperienza eccezionale” ha scritto la conduttrice che, in numerose storie, ha mostrato il suo divertimento durante la serata. Canotta bianca di pizzo ricamata, mini short e camicia jeans, un look hippie così come richiedeva l’evento, cordinato con un paio di stivali da cow girl e un trucco brillantinato.

“Ma dove siamo, al Coachella?” le chiede stupito il suo accompagnatore inaspettato per la serata: Fabio Rovazzi. Ebbene sì, anche lui è salito sul palco con Jovanotti, ma ha trascorso il resto della serata con Barbara, con la quale è anche arrivato in auto.

Tra scherzi, canzoni e balli scatenati, i due si sono davvero divertiti, così come noi vedendo l’insolita coppia all’opera. Eppure non ci dovrebbero stupire: lo scorso maggio, tra gli invitati al 65° compleanno della D’Urso c’era anche Rovazzi. Un’amicizia inaspettata, della quale pochi erano al corrente, ma pare si tratti solo di questo: anche sa Fabio è appena tornato single dopo la rottura con Karen Koleshi, non ci sarebbe niente di romantico tra lui e la presentatrice Mediaset.

Chissà, magari possiamo almeno sperare in una collaborazione visto che, già nel 2018, il cantante aveva chiesto la sua partecipazione nel video musicale Faccio quello che voglio: “Fabietto mi aveva chiesto di essere nel suo video ma io non ho potuto perché ero sul set della Dottoressa Giò. Mi sarebbe piaciuto molto” aveva spiegato la D’Urso all’epoca.

Il caldo autunno di Barbara D’Urso

Nei mesi passati sembrava che la luminosissima stella di Barbara D’Urso si stesse eclissando: si parlava della conduttrice ormai fuori da Mediaset, con i suoi programmi chiusi o affidati ad altri. Eppure è appena tornata alla conduzione di Pomeriggio 5, e non esclude possibili prime serate. Non solo, dopo anni di esclusiva, l’amata Barbarella si è detta anche a un progetto in Rai.

Tanta tv, ma anche il teatro: il giorno di San Valentino 2023 tornerà in teatro dopo 15 anni con la commedia Taxi a due piazze, per riprendere la sua più grande passione, la recitazione.

E ancora, la D’Urso sta per lanciare la sua piattaforma nel metaverso e terrà delle lezioni su tv e social alla Luiss, dove avrà una cattedra tutta sua. Niente anno buio, anzi, probabilmente questo sarà quello della sua rinascita.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.