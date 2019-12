editato in: da

Barbara D’Urso conferma il ritorno del Grande Fratello dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo cui il reality potrebbe non andare in onda. A gennaio, dopo diversi slittamenti a causa del ritorno di Adrian, lo show di Adriano Celentano, verrà trasmessa la prima puntata del Grande Fratello Vip.

Quest’anno a condurre il programma ci sarà Alfonso Signorini che avrà il compito di sostituire Ilary Blasi, passando dal ruolo di opinionista a quello di conduttore. Accanto a lui ci saranno Wanda Nara, moglie e manager del calciatore Mauro Icardi, e Pupo, cantante molto conosciuto e amato.

Con molta probabilità il Grande Fratello Vip durerà sino alla primavera. In seguito Canale Cinque dovrà trovare spazio per l’Isola dei Famosi, reality condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà dopo il canna-gate e il caso Corona-Fogli. Non solo: sembrano confermati anche Temptation Island e Temptation Island Vip, mentre la De Filippi non ha ancora svelato quale sarà il futuro di Amici Celebrities.

Quando andrà in onda il Grande Fratello 17? Per ora non è dato saperlo, anche se settembre potrebbe essere il periodo perfetto visto che in quel mese il reality festeggerà i suoi primi vent’anni. L’unica certezza è che la nuova edizione del GF by D’Urso ci sarà. A confermarlo la conduttrice che nel corso di Domenica Live ha parlato del reality.

Barbara ha infatti ospitato nel suo studio Cristiano Malgioglio, amico e storico opinionista della trasmissione. Nel corso dell’intervista i due hanno ricordato emozioni e risate provate durante il GF, poi si sono abbracciati. “Torniamo presto con il Grande Fratello!”, ha esclamato la presentatrice, per la gioia dei fan del reality.

Tornato dopo anni d’assenza, il Grande Fratello condotto dalla D’Urso si è rivelato un grande successo. La conduttrice è riuscita in un’impresa impossibile, creando nuovamente interesse nei confronti di uno show che sembrava ormai morto. Non resta quindi che attendere la conferma ufficiale del GF in versione nip e la data ufficiale della messa in onda.