Barbara Bouchet a Ballando con le Stelle, Alessandro Borghese commenta

Barbara Bouchet era fra i protagonisti più attesi di Ballando con le Stelle, non solo dal pubblico, ma anche dal figlio Alessandro Borghese. Lo chef, frutto del suo amore per Luigi Borghese, è una star indiscussa della televisione e un professionista di successo. Legatissimo alla madre, Alessandro, nonostante i suoi numerosi impegni, ha voluto fare il suo in bocca al lupo all’attrice.

L’ha fatto con una divertente filastrocca declamata sul suo profilo Instagram. Nel video Borghese è in cucina con il suo staff e sorride alla telecamera: “C’è chi je piace ballà, c’è chi je piace cucinà, in bocca al lupo mammà, col gusto della semplicità”, dice. Accanto alla clip poche semplici parole: “Enjoy Barbara Bouchet”. Un gesto che ha commosso moltissimo l’attrice che poco dopo ha risposto: “Grazie amore. Sono tanto tesa ed emozionata. Non mi succedeva da tempo… Speriamo bene”.

Il debutto di Ballando con le Stelle è stato un enorme successo. Dopo una partenza difficile e numerosi stop, la trasmissione di Milly Carlucci è finalmente partita. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno infiammato la pista da ballo con un sensuale tango, Massimiliano Allegri è stato ballerino per una notte, mentre Barbara Bouchet si è esibita con Stefano Oradei. A 77 anni l’attrice ha scelto di rimettersi in gioco nello show di Rai Uno, portando in tv la sua eleganza e bellezza.

A fare il tifo per lei non solo i tantissimi fan, ma anche il figlio Alessandro Borghese. Poco prima di iniziare l’avventura di Ballando con le Stelle, la diva aveva rivelato la reazione dello chef quando aveva annunciato la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci. “Ha subito esclamato: congratulazioni mamma! Vai e divertiti! – aveva spiegato -. Alessandro è un uomo magnifico, non perché è mio figlio. Già lo vedo davanti al teleschermo mentre farà il tifo per me. Sono certa che anche i suoi tantissimi fan sui suoi social network daranno il loro contributo. Non vedo l’ora”. A fare il tifo per la Bouchet anche Wilma Oliverio, la moglie di Alessandro Borghese, con le figlie Arizona e Alexandra, che hanno un ottimo rapporto con la nonna.