Barbara Alberti critica il GF Vip: “Ho lasciato perché è ambiguo”

Barbara Alberti critica il Grande Fratello Vip e svela perché ha lasciato il reality di Alfonso Signorini. La scrittrice è stata fra i personaggi più amati di questa edizione dello show, ma dopo un malore e l’assenza dalla casa per qualche giorno, ha scelto di uscire dalla porta rossa. In una lunga intervista la Alberti ha svelato i motivi del suo addio alla trasmissione.

“È un meccanismo infernale – ha svelato la scrittrice a FanPage -. Io sono uscita perché era diventato tutto ambiguo. Per esempio, Fabio Testi con me era un gentiluomo – ha spiegato -, quando sono uscita ho scoperto che diceva cose tremende sul mio conto”. Barbara ha raccontato di aver affidato i suoi pensieri soprattutto al Confessionale del GF Vip, dove ha trovato conforto diverse volte. “Gli autori sono gli angeli custodi e gli aguzzini – ha detto -. Le spie e le mamme confidenti. In confessionale alle 4 del mattino, mi sono dimenticata che tutto sarebbe andato in onda. Però un servizio di ascolto così ci vorrebbe a casa. Non ti lasciano mai solo. Per qualsiasi cosa, vai lì e ti ascoltano. E sono di un ottimo livello. Io ho usufruito della psicologa, quella senza microfono. Insomma, perdi la cognizione delle telecamere”.

Infine la Alberti ha difeso Clizia Incorvaia, squalificata dal GF Vip a causa delle frasi durissime pronunciate nei confronti di Andrea Denver. “È stata una regressione all’infanzia – ha detto -. Clizia è molto intelligente e anche colta, tra le poche persone vere lì dentro. Viene da una famiglia fortemente anti-mafiosa – ha aggiunto la scrittrice, parlando della fidanzata di Paolo Ciavarro -, ma il rapporto con Denver l’ha portata a sentirsi tradita e ha fatto un salto nell’infanzia. Gli voleva dare dell’infame, che appartiene al linguaggio della malavita, non si usa tra le persone perbene. Ma là dentro ti scordi delle telecamere. Poi ci sono gli incauti e i calcolatori”.