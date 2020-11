Ballando, Conticini chiude la polemica con Todaro in tv

editato in: da

Paolo Conticini ha approfittato del suo intervento a La Vita in Diretta per chiudere finalmente la polemica con Raimondo Todaro: entrambi sembrano aver sepolto l’ascia di guerra, con lo stesso ballerino che ha spiegato su Instagram di voler mettere fine alle incomprensioni con l’attore.

La finale di Ballando con le Stelle ci ha regalato grandissime emozioni e sorprese inaspettate: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tornati in pista grazie ad un ripescaggio che aveva fatto sognare il pubblico, si sono aggiudicati solamente il quarto posto. Medaglia d’argento invece per Paolo Conticini e Veera Kinnunen, che hanno avuto un percorso brillante durante l’intera stagione dello show. E alcune parole dell’attore, pronunciate poche ore dopo l’ultima puntata, hanno scatenato la polemica con Raimondo.

A Domenica In, infatti, Conticini aveva lanciato una frecciatina che sembrava diretta proprio alla Isoardi e al suo partner di ballo. “Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop” – aveva detto l’attore, e in molti hanno letto nelle sue parole un attacco alla coppia. Tutto ciò aveva suscitato l’immediata reazione di Todaro, che ha pubblicato un lungo sfogo sui social dando il via ad una diatriba che si è prolungata per giorni.

Ora lo scontro sembra aver finalmente trovato la sua conclusione, a partire da una diretta Instagram del ballerino siciliano, che nelle ore scorse ha rivelato: “Abbraccio Paolo, con il quale ho fatto pure Provaci Ancora Prof dieci anni fa, evidentemente c’è stata un’incomprensione. L’importante è che tutto sia passato”.

Poco dopo, Conticini è stato ospite a La Vita in Diretta e ha affermato: “Non mi riferivo a nessuno, non ho detto niente su nessuno. Quella frase era dovuta solo al mio rapporto con Veera Kinnunen“. E quando Alberto Matano ha letto le ultime dichiarazioni di Raimondo, l’attore ha concluso: “Mi fa piacere che lui abbia detto questo, perché non ho nulla contro di lui né tantomeno contro Elisa Isoardi”.

Parole che trovano conferma in una splendida foto pubblicata nelle scorse ore da Paolo Conticini su Instagram. In un post lo vediamo abbracciato proprio alla Isoardi: “Eli ti voglio bene… È stato bello percorrere questa strada insieme”. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco non ha fatto attendere a lungo la sua risposta: “Anche per me, grazie per le attenzioni che hai avuto nei miei confronti e grazie per il tuo sorriso”.