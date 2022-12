Arianna Rapaccioni dopo il funerale di Sinisa Mihajlovic: la foto più bella per ricordarlo

Un grande abbraccio, quello delle persone che lo hanno conosciuto, ma anche quello dei tifosi: sono stati in tantissimi a prendere parte al funerale di Sinisa Mihajlovic, a stringersi attorno alla famiglia. E la moglie Arianna Rapaccioni non solo ha voluto ringraziare tutti con un post, ma ha anche pubblicato uno scatto: la foto più bella per ricordarlo, sorridente, felice e intento a fare qualcosa che amava.

Arianna Rapaccioni lo scatto più bello dopo il funerale del marito Sinisa Mihajlovic

Da quando è stata data la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic sono stati in tanti ad affidare ai social messaggi di cordoglio e ricordi dell’uomo e dello sportivo. E la foto che Arianna Rapaccioni ha pubblicato di lui mette proprio in evidenza alcune di quelle caratteristiche che in tanti hanno descritto. Si tratta di uno scatto bellissimo, che lo ha immortalato mentre è felice ed esulta, probabilmente mentre è intento a fare una delle cose che amava di più: il calcio, prima come giocatore e poi come allenatore.

Un’immagine che racchiude tanto di quello che è stato, quantomeno nella parte pubblica della sua vita.

A corredo la moglie ha scritto parole che erano state usate anche dalla figlia a poche ore dall’annuncio del decesso: “Ovunque tu sia, io so amare fino a lì“, una frase che è una promessa e che ricalca il significato di quella in chiusura alla breve nota con cui la famiglia ha dato al mondo la terribile notizia: “Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Arianna Rapaccioni, il ringraziamento per l’affetto

Quando muore una persona speciale i ricordi sono preziosi e, quelli che in tanti hanno voluto condividere su Sinisa Mihajlovic, riescono a dare un’idea dell’uomo e dello sportivo che è stato. Dai messaggi social dei vip, che hanno affidato al web parole speciali, fino all’abbraccio delle tantissime persone che hanno preso parte al funerale. Una folla oceanica, tanti rappresentanti del mondo del calcio, ex giocatori e persone, che fuori dalla chiesa hanno intonato cori e lo hanno salutato con un lungo applauso. E la moglie Arianna Rapaccioni molti di questi momenti li ha mostrati nelle sue storie Instagram, come ringraziamento per l’affetto, ma anche come tributo a Sinisa.

Dopo la celebrazione del funerale, Arianna ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al marito scrivendo: “Ringraziamo tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo doloroso momento”, parole che dimostrano grande gratitudine e che l’affetto è arrivato.

Grande il bene dei fan e dei tifosi, ma anche quello degli amici: come Roberto Mancini che ha portato la bara insieme a Stankovic all’uscita dalla chiesa: “Ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori”, si leggeva in un lungo commento condiviso sul profilo Instagram degli Azzurri.

Tutti questi sentimenti si aggiungono al profondo amore della famiglia, che hanno voluto in parte condividere sui social. Soprattutto Arianna Rapaccioni che, pochi giorni prima, aveva pubblicato uno scatto di famiglia, ricordando l’ultima promessa fatta a Sinisa: “Amore te l’ho promesso… Mi prenderò io cura di loro non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande ! Non smetteremo mai di amarti”.