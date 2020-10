Chi è Antonio Catalani, detto Holaf, concorrente di Ballando con le Stelle

editato in: da

Occhi azzurri, fisico scolpito e un talento artistico innato, Antonio Catalani, in arte Holaf, è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Pittore di successo e star di Instagram, in coppia con la ballerina Tove Villför ha dimostrato di essere anche un ottimo performer. Non sorprende dunque che Milly Carlucci l’abbia scelto per prendere parte a questa nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Classe 1988, Antonio è un modello e pittore professionista conosciuto come Holaf. Sin da piccolo ha mostrato una grande passione per l’arte, seguendo le orme di sua madre, suo nonno e il suo bisnonno, anche loro pittori. Le sue opere, che ha esposto in giro per il mondo, sono colorate, ricche di energia e moderne. All’amore per la pittura, Catalani ha unito quella per i viaggi, visitando, grazie alla carriera di modello, Marocco, Giappone e Stati Uniti, fra servizi fotografici e luoghi incredibili. Nel corso degli anni ha iniziato a interessarsi anche di regia e recitazione, iniziando un nuovo percorso artistico che gli ha regalato molte soddisfazioni.

Bellissimo e molto corteggiato, il concorrente di Ballando con le Stelle in realtà ha occhi solo per le sua fidanzata. Lei è Caterina Zanardi Landi, figlia dell’ambasciatore e diplomatico Antonio Zanardi Landi e contessa del Castello di Rivalta. La giovane si occupa degli eventi organizzati nella proprietà di famiglia e, proprio come Antonio, è molto schiva. Catalani non ha mai nascosto il suo grande amore per Caterina e sul suo profilo Instagram, oltre a numerose foto di coppia, si possono trovare anche dolcissime dichiarazioni romantiche.

“Caterina è molto tranquilla e ha molta fiducia in me – ha raccontato Antonio a Wondernetmag -. Il sabato sera mi sostiene insieme alla sua famiglia. Lei è la prima ad aver creduto in me, da quando è iniziato il programma. Dopo la seconda puntata, ero molto giù di morale e ho dormito per ore. Mi sono ritrovato Caterina sotto casa, dopo un viaggio da Piacenza. Aveva fatto il tampone e aveva deciso di consolarmi e passare del tempo con me. La nostra è una storia forte e bella. Stiamo bene insieme e siamo sicuri di esserci trovati. Sono innamoratissimo. Il pittore e la contessa, poi, formano una bella favola”.