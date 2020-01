Anna Oxa, la verità su Ballando e Milly Carlucci: “Sono nella lista nera della Rai”

editato in: da

Dopo cinque anni d’assenza, Anna Oxa è tornata in tv per svelare la verità sull’ex marito Franco Ciani, Ballando con le Stelle e la Rai. La cantante è stata ospite del salotto di Live – Non è la D’Urso, dove ha rilasciato dichiarazioni molto forti e importanti.

Le ultime apparizioni televisive dell’artista risalgono al 2013, quando partecipò allo show di Milly Carlucci, e al 2015, quando Maria De Filippi la scelse per il ruolo di giudice ad Amici. Secondo la Oxa, sarebbe stata inserita in una lista nera dalla Rai a causa dell’incidente avvenuto a Ballando con le Stelle per il quale poteva richiedere un risarcimento.

“Prima sono stata vittima di mobbing – ha raccontato a Barbara D’Urso -, poi mi infortunai scivolando sul pavimento di Ballando con le Stelle nel 2013, ma non mi riconobbero l’infortunio, anzi da allora mi hanno chiuso le porte dei programmi Rai adducendo un finto contenzioso. Nel 2014 Milly Carlucci mi chiese di tornare come ospite con qualcosa di particolare – ha ricordato -, preparai la performance, ma al momento della firma, il contratto svanì, lo stesso accadde con il Capodanno di Carlo Conti, anche in quel caso lo studio legale della Rai non firmò. Milly Carlucci mi disse che forse ero finita nella black list”.

“Credo di essere sulla lista nera della Rai – ha aggiunto la cantante, parlando con Barbara D’Urso – perché all’epoca, nonostante l’infortunio, non avevo ancora aperto il contenzioso giudiziale, cosa che ho fatto lo scorso anno, per ottenere finalmente quel risarcimento”.

La 58enne ha poi parlato dell’ex marito, morto suicida qualche settimana fa. “Non so che vita conducesse – ha svelato -, ma il suicidio mi sembra strano, una decisione molto forte […] Avevo già fatto Un’emozione da poco – ha ricordato Anna Oxa -, ci siamo incontrati qualche anno dopo e attraverso me si è inserito nel mondo autoriale e ha scritto i testi di alcune mie canzoni”.