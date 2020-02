Amici, Umberto Gaudino sbarca a U&D e balla con le dame del trono over

editato in: da

Nella puntata di oggi del trono over di Uomini & Donne una sorpresa per il pubblico in studio e non solo: direttamente dalla scuola di Amici è arrivato il ballerino Umberto Gaudino, amatissimo dai telespettatori.

Durante il ballo del cocco è stata proprio Maria De Filippi a chiamare il professionista della scuola per ballare insieme a Valentina Autiero, che non ha nascosto il suo entusiasmo.

E così, accolto dal pubblico (soprattutto femminile) con grande trasporto e tra gli applausi di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, Umberto ha ballato con la partecipante una bachata molto sensuale. Il tutto si è trasformato in una gara di ballo e a raccogliere la sfida sono stati Gemma Galgani ed Emanuele, che però non hanno retto il confronto, risultando un po’ impacciati e imbarazzati.

Nonostante il suo cavaliere sia stato un campione di ballo, Gemma prima della gara non aveva fatto mistero di preferire Umberto o un altro ballerino di Amici come compagno. Gianni Sperti, chiamato a giudicare la gara, ha dato il suo verdetto: a vincere, com’era ovvio sin dall’inizio, è stata la coppia formata da Gaudino e Valentina.

Umberto è stato al centro dei pettegolezzi nella scuola di Amici per un presunto flirt con Talisa. Ad alimentare i gossip su una love story fra il ballerino professionista e l’allieva, una coreografia che li ha visti provare tanto insieme: un passo a due molto sensuale che terminava con un bacio.

L’allieva della scuola non ha mai nascosto di provare un’attrazione per Gaudino, ma lui è reduce dalla chiusura della relazione con Louise Heise. La ballerina danese ha conosciuto Umberto nel 2007, anno in cui sono iniziate le loro esibizioni di coppia. La loro storia è durata ben 13 anni, ma a quanto pare si è chiusa senza rancori.

La carriera di Umberto è iniziata molto prima di Amici: è stato anche ballerino professionista di Ballando con le stelle, ma danza da quando aveva 5 anni.

Alle spalle ha una carriera incredibile: a 16 anni ha partecipato a numerosi tornei nazionali ed internazionali, nel 2008 è stato finalista del Campionato Mondiale ed Europeo di ballo e un anno dopo ha conquistato il primo posto al Campionato Italiano nella categoria 19-34 anni. Anche nel 2019 si è portato a casa una vittoria nel Campionato Italiano e ha partecipato a diverse gare internazionali tra America, Cina, Spagna, Francia e Serbia.