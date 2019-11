Amici, quello che non abbiamo visto: il ritardo di Ciro e le lacrime di Laura Torrisi

editato in: da

L’ultima puntata di Amici Celebrities è stata ricca di colpi di scena, ma anche di momenti che non abbiamo visti, dal ritardo di Ciro Ferrara alle lacrime di Laura Torrisi dietro le quinte. La semifinale condotta da Michelle Hunziker, con Maria De Filippi come quarto giudice, ha consentito di scoprire finalmente i finalisti dello show.

Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese si scontreranno per conquistare il primo posto. Ad essere eliminati invece sono stati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto. Un vero e proprio colpo di scena dato che il principe di Savoia era stato indicato fra i possibili vincitori. L’addio al programma dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni non è stato affatto semplice.

L’attrice infatti ha dovuto fare i conti con i giudizi implacabili di Ornella Vanoni che, ancora una volta, ha bocciato la sua esibizione. “Emozionarsi non significa trasmettere emozioni al pubblico” le ha detto. “Per me, che lavoro sul palco come attrice, non è bello sapere di essere incapaci di trasmettere emozioni – ha replicato Laura -, Io ce l’ho messa tutta! E ci sta che non posso arrivare a tutti“. A consolarla l’applauso del pubblico, ma poco dopo, come ha svelato Witty su Instagram, l’ex gieffina è scoppiata a piangere.

Dietro le quinte Laura si è sfogata, rilasciando dichiarazioni importanti in seguito alla sua eliminazione. “Una delle cose più belle di questo viaggio è stato proprio questo – ha detto -, riuscire a entrare con emozioni dentro e fuori di me che mi hanno permesso di capire che non era il pubblico il mostro, non erano i tre giudici. Era dentro di me e qualche colpo gliel’ho tirato. C’è ancora da fare un po’ di strada”.

Fra i curiosi retroscena di Amici Celebrities c’è senza dubbio il ritardo di Ciro Ferrara. Come ha svelato il settimanale Chi, l’ex calciatore è arrivato in ritardo alle prove per le semifinali dopo essersi addormentato sul treno. Lo sportivo stava viaggiando da Napoli verso Roma, ma si sarebbe addormentato, ritrovandosi a Firenze e accumulando tre ore di ritardo.