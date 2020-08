Ambra Angiolini in bikini su Instagram con la figlia Jolanda: è sempre più bella

editato in: da

Ambra Angiolini splende in bikini su Instagram con la figlia Jolanda e mamma e figlia sono sempre più belle. La primogenita dell’attrice, nata dal suo amore per Francesco Renga, ha 16 anni ed è sempre più simile alla madre. Le due, immortalate sui social, sembrano sorelle mentre si abbracciano e sorridono, felici di trascorrere del tempo insieme.

“Resta tutto in famiglia 2 – ha scritto Ambra – il sequel… #mammaefiglia #summer #loveislove”. Nello scatto la Angiolini, abbronzatissima e in bikini nero, abbraccia la figlia. La 16enne è già alta come la sua mamma e ha ereditato da lei tutta la bellezza. Poco prima l’attrice aveva pubblicato un’altra foto in cui giocava a beach volley con la primogenita. Ambra non ha mai nascosto di avere un rapporto splendido con i suoi figli: Jolanda e Leonardo.

Dopo la fine del loro legame, la Angiolini e Renga hanno mantenuto un ottimo legame. Il cantante e l’attrice, per amore dei figli, hanno continuato a frequentarsi con grande rispetto e abitano a poca distanza uno dall’altro. “È stato giusto continuare a vivere vicini, siamo riusciti a trovare la serenità anche se il primo momento è stato duro – aveva raccontato lei qualche tempo fa a Verissimo -. Lui mi fa ancora divertire, e poi all’inizio lui mi ha anche chiesto se stessimo facendo la cosa giusta”.

Da qualche anno Renga è innamorato di Diana Poloni, mentre Ambra vive una love story con Massimiliano Allegri. Un amore che le ha cambiato la vita, regalandole il sorriso dopo la separazione e l’equilibrio di cui aveva bisogno. “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi – aveva raccontato lei a Vanity Fair, parlando del rapporto con l’allenatore -. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”.