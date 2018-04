A casa di Annalisa Scarrone: colore e personalità

editato in: da

Libri e dischi che danno un tocco di colore e di carattere alla casa: così si presenta l’appartamento della giovane cantante Annalisa Scarrone

Trentadue anni, nata il 5 agosto del 1985 a Savona, è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione alla decima edizione del talent Amici di Maria de Filippi. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la 68esima, Annalisa è arrivata terza con il brano “Il mondo prima di te”.

La sua casa è ricca di colore, grazie soprattutto alla presenza di tanti dettagli personali che arricchiscono l’arredo. Nei tanti mobili bianchi sparsi per tutta la casa, ad esempio, la cantante custodisce libri e dischi. Ma non solo.

La sala è una stanza abbastanza minimal. A riempirla un divano in pelle nera, un mobiletto di legno e un tavolino, mentre donano carattere i tanti oggetti della cantante ligure mescolati ai quadri sulle pareti. La pavimentazione della stanza è bianca: grandi piastrelle marmorizzate quadrate, coperte da un tappeto che dona quel tocco differente alla stanza.

La camera da letto ha lo stesso pavimento: anche qui un tappeto spezza l’uniformità del bianco delle piastrelle. A completare il tutto un grande letto a due piazze, pareti bianche e nere. E, come per ogni ragazza che ama la moda, spuntano qua e là vestiti.

Annalisa ha uno stile impeccabile e grazie anche la sua bellezza fresca sa portare gli abiti di ogni genere con disinvoltura. Non potevano mancare, quindi, nelle immagini della sua abitazione, abiti in bella vista nelle stanze.

Il bagno regala un tocco di colore alla casa: infatti le piccole piastrelle blu rendono l’ambiente molto marino. I mobili sono total withe, colore che abbiamo visto essere abbastanza predominante nella scelta dell’arredamento della giovane cantante originaria della Liguria.

La cucina, invece, ha un aspetto un po’ vintage che ci ricorda vagamente gli anni Settanta. Annalisa anche per questa stanza della casa ha scelto il bianco sia per i mobili che per il tavolo dalla forma quadrata. A spezzare il tutto, sedie in legno.

La casa di Annalisa è indubbiamente vissuta e ricca di dettagli personali che la rendono molto accogliente e con quel leggero tocco d’altri tempi. Inoltre sul profilo Instagram della cantante è stata spesso immortalata.