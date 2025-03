Victoria De Angelis, pelliccia bianca e mini dress rosa alla Paris Fashion Week 2025

Romantica come mai prima, Victoria De Angelis ha catturato l'attenzione in front-row da Valentino in quel della Città dell'Amore: focus sull'inaspettato look della grintosa bassista

Fonte: IPA Victoria De Angelis a Parigi

Tra chi, durante la Paris Fashion Week già quasi al suo epilogo, non si è perso l’attesissima sfilata autunno-inverno 2025/26 di Valentino – ovviamente guidata da Alessandro Michele, nuovo direttore creativo della maison italiana – è da annoverare Victoria De Angelis. L’iconica bassista dei Måneskin si è fatta notare in front-row infilata in un look a dir poco inaspettato per il suo personaggio, dal sapore fortemente romantico. Ma siamo sicuri che sia così fuori dalla sua zona di comfort?

Victoria De Angelis in front-row da Valentino con un look (rosa) romantic-grunge

Dopo aver fatto scatenare la platea presso la filata di Dolce&Gabbana durante la scorsa Milano Fashion Week, Victoria de Angelis si è fiondata alla Settimana della Moda di Parigi: la sua è stata una presenza impossibile da non notare, specie dal momento in cui occupava un posto in prima fila nell’assistere allo spettacolare fashion show di Valentino – Le Meta-Theatre des Intimites – e specie per l’aver dato il proprio fondamentale contributo all’evento, vestendo una epica creazione di Alessandro Michele per la maison italiana.

Un autentico colpo di scena questo, soprattutto per il peculiare mood della mise da lei indossata: inaspettatamente lontano dagli strati di pelle nera e lucido vinile con i quali siamo abituati a vederla, la formidabile bassista dei Måneskin ha esibito per l’occasione un ensemble rosa confetto dal dolce gusto romantico.

Il grande protagonista era di certo il mini abito rosa pallido dall’apparenza impalpabile, in chiffon di seta con doppia balza ed ampia scollatura a chiudersi con un fiocco annodato sul davanti.

Fonte: IPA

Una lunghissima cintura in tessuto più scuro era poi girata più volte attorno alla vita della musicista e annodata lateralmente. Rosa – ma questa volta cipria – anche il cappotto, una maxi faux fur zeppa di piume sottili e lunga sino ai piedi. Dei sandali con cinturino color vinaccia e degli orecchini dotati di frange luminose extra long chiudevano infine il tutto.

Forse di primo acchito per Victoria De Angelis un outfit del genere potrebbe essere giudicato oltre la sua zona di comfort eppure, proprio perché su di lei, l’effetto ottenuto (e voluto) è ben diverso: il riferimento è la corrente stilistica del cosiddetto romantic-grunge, quel riconoscibile stile secondo il quale voluminose ruches, applicazioni tridimensionali, scintillii di varia sorta ed elementi di matrice iperfemminile si indossano a contrasto con accessori tradizionalmente rock, quali ad esempio anfibi e stivali. Balze e asimmetrie sono il punto focale della tendenza, dall’animo sì super romantico ma contaminato.

La vita di Victoria De Angelis lontano dai Måneskin

Il 2025 della bella Victoria De Angelis è iniziato con i riflettori puntati: proprio come il collega Damiano David, la bassista ha preso parte ad uno tra gli eventi italiani più imperdibili di sempre, il Festival di Sanremo. Era soltanto il mese scorso quando la si è vista calcare nuovamente il prestigioso palco dell’Ariston, questa volta per suonare di fianco ad uno dei gruppi più iconici degli anni Ottanta, i Duran Duran.

La sua entrata in scena ha apportato una carica esplosiva all’esibizione della band, e la complicità tra gli artisti era davvero palpabile. La collaborazione tra lei e Simon Le Bon non sarebbe infatti circoscritta all’ospitata al Festival della Canzone Italiana, ma molto precedente: risale al 2023 il suo intervento in Danse Macabre, penultimo album dello storico gruppo. All’interno di quel disco vi sarebbe lo zampino della musicista, più specificatamente nella cover di Psycho Killer, arcinota canzone dei Talking Heads suonata anche presso il teatro di Sanremo.