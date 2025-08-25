Addio a Veronica Echegui, morta l’attrice spagnola a soli 42 anni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Veronica Echegui

L’attrice spagnola Veronica Echegui è morta a soli 42 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla famiglia, sconvolgendo fan e colleghi del mondo del cinema. Veronica, secondo le prime informazioni diffuse dai media iberici, stava combattendo contro una malattia ed è deceduta presso il Dos de Octubre, l’ospedale di Madrid in cui era ricoverata.

La brillante carriera di Veronica Echegui

Vero nome Veronica Fernandez de Echegaray, Veronica Echegui era arrivata al successo nel 2006, affermandosi come una fra le attrici più amate del cinema spagnolo. A regalarle la fama Yo soy la Juani, film di Bigas Luna che le aveva consentito di ottenere diverse nomination ai Premi Goya.

“Bigas Luna è stata la prima persona a credere veramente in me – aveva spiegato qualche tempo fa a Telva -. E il mio incontro con lui è andato oltre l’aspetto professionale, perché era una persona con una vita unica e visionaria. Era già impegnato nel cibo biologico, aveva il suo orto, i suoi animali e produceva pane e cioccolato in casa . Era una persona con cui era molto interessante parlare di tutto. Mi piaceva il modo in cui ascoltava il suo team e voleva sempre fare cose interessanti. Inoltre, permettendoci di realizzare e proporre idee, ha creato un film unico. Mi disse: “Vedrai che in futuro saranno le periferie a dettare le tendenze, la musica, la moda”, e tutto questo si è avverato”.

In seguito aveva recitato in El patio de mi cárcel e in Katmandú, un espejo en el cielo, ottenendo in entrambi i casi una candidatura per il premio come miglior attrice protagonista. In Italia, Veronica Echegui era diventata famosa per aver recitato in Lasciati andare accanto a Toni Servillo. Nel film di Francesco Amato, che raccontava la storia di uno psicanalista costretto a rimettersi in forma, Veronica vestiva i panni di una personal trainer.

Nel 2020 invece era apparsa in Explota, Explota, film ispirato alle canzoni di Raffaella Carrà e arrivato in Italia col titolo Ballo, Ballo.

Il dolore dei fan per la morte di Veronica Echegui

Non sono state fornite altre informazioni riguardo la morte di Veronica Echegui, l’unica certezza è che l’attrice era malata da tempo. La notizia ha colto di sorpresa tuti e persino Pedro Sanchez, premier spagnolo, ha voluto esprimere il suo sconcerto per la scomparsa dell’attrice. “Ho appreso con grande la notizia della scomparsa di Veronica Echegui, un’attrice di grande talento e umiltà, che se ne va troppo giovane. Il mio sincero abbraccio in questo momento difficile per tutta la famiglia e gli amici”, ha scritto su X.

Poco tempo fa, intervistata da Divinity, l’attrice aveva parlato della morte. “Ieri mi chiedevo, perché si parla tanto di fisico, di bellezza, e molto meno o non tanto del fatto che tutti moriamo, che la morte può sorprenderti da un momento all’altro? Perché ci comportiamo, almeno io, come se la morte non esistesse, come se non ti toccasse. Quando tutto ha una fine e bisogna prepararsi, ma non se ne parla”, aveva detto.