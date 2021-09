Venezia 2021, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci escono allo scoperto

editato in: da

Venezia 2021, amore sul red carpet: sfilano le coppie più belle

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci escono allo scoperto a Venezia. L’ereditiera e l’influencer hanno affrontato insieme il red carpet della Mostra del Cinema, mostrandosi affiatati e felici. Dopo numerose indiscrezioni su un possibile flirt, Drusilla e Francesco sono apparsi in coppia in Laguna, concedendosi ai flash dei fotografi.

Chiofalo, oggi influencer e personal trainer, è arrivato al successo grazie a Temptation Island. Nel 2017 conquistò il pubblico con la sua simpatia, raccontando nel corso del reality l’amore per Selvaggia Roma che all’epoca lo chiamava Lenticchio. Dopo la fine della love story con Selvaggia, Francesco ha vissuto una relazione con Antonella Fiordelisi, terminata fra le polemiche.

Drusilla, da sempre molto riservata, si è fatta conoscere dal pubblico partecipando a L’Isola dei Famosi. In Honduras, l’ereditiera di casa Gucci, ha stregato tutti con la sua personalità particolare e gli hobby originali. La conoscenza con Chiofalo sarebbe avvenuta grazie ad amici comuni. L’influencer avrebbe da subito conquistato la modella, tanto che solo qualche settimana fa i due erano stati paparazzati insieme a Roma. “Ci stiamo conoscendo! – aveva rivelato Chiofalo ai fan -. Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”.

Ora la conferma arriva da Venezia. Drusilla e Francesco hanno affrontato mano nella mano il red carpet della Mostra del cinema. Per l’occasione lei ha scelto un abito lungo bianco e oro, mentre lui ha optato per un completo scuro e occhiali da sole. Qualche tempo fa si era parlato di un presunto flirt fra la giovane Gucci e Damiano David dei Måneskin. “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature – aveva confidato lei -. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Måneskin. Fake news… purtroppo”.

“Quanto pesa il cognome Gucci sulle mie spalle? Zero – aveva aggiunto parlando della sua vita privata -. Mai calcolato più di tanto. È un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri. Più che altro odio quelli che si avvicinano per il mio cognome e non per conoscere me: ma li sgamo subito. Li fiuto. Sono molto diffidente. Al primo “ciao” lo capisco. Sono macabra nell’animo, ma ho anche una parte romantica: nascosta, ma c’è”.