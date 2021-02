Vasco, così nacque Vita spericolata: “Ultima a Sanremo, inno generazionale”

editato in: da

Vasco Rossi, le donne che hanno ispirato le sue canzoni

Quanti giovani, ieri come oggi, si sono identificati nei testi di Vasco in quella “generazione di sconvolti senza santi né eroi” che cercavano una “vita spericolata, maleducata, soprattutto vissuta”. Il segreto del rocker di Zocca, a 40 anni dal suo esordio ancora così amato, sta tutto nella sua capacità di scrivere canzoni in grado di diventare manifesto di intere generazioni. In maniera semplice, diretta, schietta, senza letture trasversali o concetti sottintesi: quello che doveva dire Vasco l’ha sempre cantato, urlato in faccia. A chi amava, a chi lo criticava, a chi in lui si identificava. Nell’epoca dei cantautori impegnati, politicamente schierati, lui era la voce di una gioventù disillusa, senza punti di riferimento, spesso in bilico, disorientata, alla ricerca di emozioni forti. E di un amore sempre messo in primo piano.

A fianco di canzoni d’amore indimenticabili, dedicate a donne reali o immaginarie, Sally, Gabry, Anima fragile, Alba Chiara, Laura, Vasco è passato alla storia con brani che sono diventati “le canzoni dei ragazzi come lui”. Come Vita Spericolata, che oggi compie 38 anni e arrivò ultima a Sanremo nel 1983. Ma che colpì al cuore la generazione degli anni ’80. La canzone che avrebbe voluto scrivere Francesco De Gregori, per sua stessa ammissione, e tra le più amate dallo stesso Vasco.

Il rocker, sulla sua pagina Instagram, racconta per la prima volta quando, come e perché nacque il brano, svelando un retroscena sconosciuto fino ad oggi: