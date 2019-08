Vanessa Incontrada in costume su Instagram: è un incanto

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in costume e lascia senza fiato.

La presentatrice spagnola, 41 anni il prossimo 24 novembre, ha piacevolmente stupito i fan con un selfie in cui indossa un semplice costume nero intero mentre si trova a bordo di una barca all’isola del Giglio. I capelli bagnati, il make up naturale, un sorriso accennato e lo sguardo radioso fanno il resto. Vanessa si limita a scrivere: “Io nell’ isola 😊🏝 Besitos Amigos 😙🦋”.

Tanto basta per scatenare l’entusiasmo dei fan, dopo le polemiche, che si precipitano a complimentarsi con l’Incontrada la cui bellezza quasi acqua e sapone è disarmante. I cuoricini sono migliaia e i commenti su Instagram sono esaltanti:

Bella, solare e vera! Ti adoro Vanessa!

E ancora:

Da donna ti dico che sei una delle mie icone di bellezza e semplicità,finezza e eleganza. Ed oltre al fuori apprezzo molto la profondità che comunichi nei ruoli che interpreti.. 😘😘

Poi:

Sei una bellissima donna bravissima attrice. ..ma sei anche molto simpatica e solare👏👏👏😍

“Bellissima” e “stupenda” sono gli aggettivi più gettonati per descrivere questa immagine di Vanessa che ancora una volta trionfa su tutti coloro che in passato l’avevano criticata per le sue curve. Questa è l’estate dell’Incontrada che ai Seat Music Awards aveva letteralmente fatto furore. Mentre il prossimo autunno tornerà in tv con la fiction Angela, dove interpreta una moglie e una madre. E poi dovrebbe tornare nel sequel di Non dirlo al mio capo, accanto a Lino Guanciale.

Si preannuncia dunque l’arrivo di nuovi grandi successi per Vanessa che spiazza tutti con la sua simpatia e la sua semplicità.