Vanessa Incontrada fuma su Instagram: scoppia la polemica

editato in: da

Nuove critiche e polemiche per Vanessa Incontrada che è finita nel mirino degli haters per una foto pubblicato su Instagram in cui fuma.

La modella spagnola naturalizzata italiana si sta godendo le meritate vacanze in attesa di tornare sul piccolo schermo con nuove fiction e programmi tv. Con lei il figlio e il compagno Rossano Laurini con cui vive, ormai da diversi anni, un’intensa storia d’amore. A raccontare la passione e la complicità che li unisce è stata la stessa showgirl, che su Instagram ha pubblicato una foto molto particolare.

Nello scatto Vanessa fuma una sigaretta mentre ammira il cielo. Accanto a lei il compagno Rossano che sorride. “Anche nei nostri silenzi sappiamo ascoltarci” ha scritto la Incontrada, aggiungendo alcuni cuori rossi. Una vera e propria dichiarazione d’amore che però è stata oscurata dai commenti critici degli utenti.

Moltissimi follower infatti non hanno gradito la decisione di postare uno scatto con la sigaretta. “Siete favolosi. La sigaretta spero sia finta…di cioccolato” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Che fai, fumi? No!”. Tanti i commenti contro la Incontrada: “Non si fuma”, “Peccato per la sigaretta”, “Sì, ma smettila di fumare”, sino al più duro: “Smetti di fumare l’anno scorso mi hanno tolto mezzo polmone e per fortuna non ho dovuto fare la chemio e adesso sto bene”.

Vanessa ha scelto, ancora una volta, di non rispondere alle critiche su Instagram, ma nelle Stories ha pubblicato alcuni teneri video del figlio Isal che canta. Non è la prima volta che l’attrice finisce al centro delle polemiche. In passato infatti la Incontrada era stata presa di mira dagli haters per via del suo aspetto fisico e dei chili presi durante la gravidanza. Una vera ingiustizia visto che la showgirl, anche con qualche rotondità in più, è sempre bellissima e l’ha dimostrato di recente, stregando tutti ai Seat Music Awards.