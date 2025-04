Valerio Lundini, chi è il comico di Faccende Complicate

Fonte: IPA Valerio Lundini

C’è chi fa ridere per mestiere e chi, come Valerio Lundini, sembra nato per ribaltare le regole stesse dell’umorismo. Con uno sguardo ironico e una naturale inclinazione all’assurdo, Lundini è riuscito a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico, trasformandosi da outsider della comicità italiana a voce inconfondibile del nostro tempo. Il suo progetto per RaiPlay, Faccende complicate, non è solo un programma, ma un manifesto del suo modo di vedere — e raccontare — il mondo.

Un talento che cresce lontano dai riflettori

Non tutti gli artisti nascono sotto i riflettori. Alcuni, come Valerio Lundini, ci arrivano percorrendo strade inaspettate, spesso tortuose. Nato a Roma nel 1986, Lundini ha studiato lettere e ha un diploma alla Scuola Romana di Fumetti prima di approdare, quasi per gioco, al mondo della comicità. Il suo percorso non è quello del comico da palcoscenico tradizionale: è prima di tutto un osservatore. Con una lente ironica e mai banale, ha iniziato a farsi notare in programmi come Battute? su Rai2, ma è con Una pezza di Lundini che il suo nome è diventato familiare anche a chi solitamente guarda altrove.

In un panorama televisivo spesso affollato di format simili, Valerio Lundini si è distinto per un’ironia tagliente, surreale, colta ma mai pretenziosa. La sua comicità gioca sui tempi sbagliati, sulle pause troppo lunghe, sugli sguardi spaesati: ingredienti che, messi nelle mani sbagliate, potrebbero generare imbarazzo, ma che nel suo caso creano un magnetismo unico. Apprezzato anche in tv, negli anni si è fatto spazio come ospite di vari programmi televisivi. Tra questi c’è Splendida Cornice, in onda su Rai3 con la conduzione di Geppi Cucciari, e La volta buona di Caterina Balivo, che ha spesso raggiunto sul divano arancione dedicato agli ospiti. Nel 2021 è stato ospite al Festival di Sanremo nella serata delle cover per accompagnare Fulminacci con Roy Paci nella cover Penso Positivo di Jovanotti.

Faccende complicate, una sfida alla logica del racconto

Quando sembra che in televisione sia già stato detto tutto, arriva qualcuno come Valerio Lundini a dimostrare il contrario. Con Faccende complicate, il comico romano propone un viaggio nel paradosso quotidiano, un’indagine sul groviglio di assurdità che compongono la nostra realtà.

Il programma, in onda su RaiPlay, si presenta come una serie di inchieste sui temi più disparati, affrontati con serietà apparente e un sottofondo costante di nonsense. È un gioco di specchi, dove nulla è come sembra e ogni dettaglio diventa pretesto per mettere in discussione il modo in cui interpretiamo ciò che ci circonda.

Valerio Lundini riesce, ancora una volta, a sovvertire le aspettative: Faccende complicate non è né satira pura né semplice comicità surreale. È piuttosto un esperimento narrativo, dove l’ironia si mescola alla malinconia, il riso si sporca di dubbio, e l’assurdo si fa strumento di verità.

In un’epoca in cui tutto sembra chiedere di essere semplificato, lui sceglie la via più difficile: complicare le cose per capirle meglio. Non c’è facile ammiccamento nella sua comicità, né la volontà di compiacere tutti. Anzi, spesso i suoi sketch sembrano sfidare lo spettatore, chiedendogli di abbandonare la comfort zone del già visto e abbracciare l’imprevisto.