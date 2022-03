Valentina Ferragni su Instagram: “Ho molti fibromi al seno”

Valentina Ferragni ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver scoperto molti fibromi nel seno. Dopo la precedente preoccupazione per l’operazione al viso, ne è arrivata un’altra che ha deciso ancora una volta di condividere con tutti i suoi follower e sempre in un modo che può tornare utile a tutti, soprattutto alle migliaia di ragazze che la seguono con affetto: non è mancato, infatti, il messaggio importante sulla prevenzione e sui rischi che si possono evitare facendo dei controlli anche quando ci sembra di essere in perfetta salute.

Valentina Ferragni, il messaggio su Instagram

Inaspettatamente è arrivato nelle ultime ore un messaggio da parte di Valentina Ferragni sul suo profilo Instagram: attraverso delle stories, la sorella minore di Chiara ha annunciato a tutti i suoi follower di dover fare dei controlli ogni sei mesi. “Oggi visita ecografia mammaria”, ha scritto l’influencer fotografandosi allo specchio con la mascherina e una felpa grigia. “Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno“, ha annunciato, specificando poi come ha fatto ad accorgersene: “Sentivo una piccola pallina sul bordo del seno”.

Adesso, per Valentina Ferragni ci sono i controlli ogni sei mesi per accertarsi che questi fibromi, per fortuna benigni, non aumentino di dimensioni e non si trasformino in qualcosa di più grave come purtroppo succede a tante donne. Dalla sua parte, c’è il fatto di non avere familiarità con i tumori al seno o alle ovaie, ma sa bene che questa non è una garanzia e ha invitato tutte le sue fan a controllarsi costantemente, lanciando un messaggio importante sulla prevenzione. “Importante farsi controllare appena qualcosa sembra strano. E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani. La prevenzione salva le vite“.

Valentina Ferragni, l’amore di Luca

Per la famiglia Ferragni sicuramente questa non è l’unica preoccupazione da affrontare. Da poco è arrivato l’annuncio della malattia da parte di Fedez, che ha deciso di condividere la brutta notizia con tutti nonostante non abbia ancora rivelato i dettagli, e prima ancora l’operazione della stessa Valentina Ferragni per un altro tipo di problema fortunatamente preso in tempo. Anche in quel caso, l’influencer aveva deciso di pubblicare passo dopo passo l’andamento della sua situazione e dell’operazione, mostrando la cicatrice sul volto dopo l’asportazione del tumore, e aveva lanciato un messaggio molto importante sui social: “Ora ho 3 punti e una benda per una settimana! Ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la SALUTE. E ricorda, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto“, così aveva scritto su Instagram.

Adesso, ancora una volta, si trova ad affrontare una preoccupazione non da poco, ma sempre al fianco del suo amore Luca, al quale ha dedicato una storia su Instagram, lasciando intendere che non l’ha lasciata sola al momento della visita di controllo. Nel frattempo, Valentina Ferragni fa la zia a tempo pieno, soprattutto in questo periodo delicato a causa della malattia di Fedez, e sono tantissimi i momenti passati con i nipoti Leone e Vittoria.