U&D, volano stracci tra Gemma e Costabile. E lei se la prende anche con Tina

Lacrime, rabbia e recriminazioni: l’ultima puntata di Uomini e Donne è decisamente stata molto ricca di emozioni, con Gemma Galgani sul piede di guerra contro Costabile (e Tina Cipollari, ovviamente). La dama torinese ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma non ci ha convinte fino in fondo.

Gemma e Costabile, è definitivamente finita

Riprendiamo in mano un attimo le fila della storia. Dopo un’ultima uscita con Gemma, il cavaliere ha voluto mettere fine alla loro frequentazione adducendo una giustificazione piuttosto plausibile: “Lei non si fida di me” – ha rivelato in studio, quindi non ha visto alcun motivo per andare avanti. A fine puntata, la dama si è avvicinata a lui in lacrime, chiedendo spiegazioni per questo gesto a suo dire improvviso e immotivato. Il dolore che Costabile ha letto nei suoi occhi lo ha sicuramente scosso, tanto che ha deciso per quella sera stessa di non uscire. Tuttavia, alla fine ha trovato conforto in una bella chiacchierata con Dominique – che sembra aver conquistato l’amicizia dell’uomo, ma non il suo cuore.

Inutile dire che Gemma, in apertura del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, è rimasta turbata dall’accaduto, forse per gelosia. Altre lacrime si sono spese, fin quando questa sofferenza non si è trasformata in rabbia. Se in un primo momento la Galgani sembrava quasi intenzionata a fare un altro passo verso Costabile, nella speranza di ottenere da lui una seconda occasione, dopo averlo sentito parlare non ha più trattenuto la sua frustrazione. E si è scagliata duramente contro il cavaliere, accusandolo di essere un bugiardo e di aver cercato di portarla a letto senza mostrare alcun romanticismo verso di lei.

Gemma, lungo sfogo contro Costabile

Nel prendersela con l’uomo, Gemma si è rivolta ovviamente anche a Tina. Quest’ultima si è infatti schierata con Costabile, e per questo motivo si è sentita ripetere più e più volte un brusco “Stai zitta!” da parte della Galgani. Un gesto sinceramente poco educato, anche se probabilmente dettato dalla rabbia del momento. Rabbia che non si è certo stemperata quando il cavaliere, che se ne è rimasto seduto in silenzio per tutta la durata dello sfogo della dama, è infine intervenuto per dire la sua. “La mistificazione dei fatti che vengono narrati questa sera è tale che rafforza ancora di più il mio convincimento di aver smesso la mia relazione con Gemma. Perché con una donna del genere non si potrebbe vivere”.

Forse proprio le parole pacate con cui lui si è rivolto alla dama torinese l’hanno resa ancora più furibonda, tanto che alla fine è stata Maria De Filippi a porre fine alla diatriba, chiedendo di passare ad un altro argomento. L’ira di Gemma potrebbe sembrare quella di una donna ferita, ma non ne siamo pienamente convinti. Non è la prima volta che assistiamo a dinamiche di questo tipo, che paiono volte a screditare il cavaliere che lei ha di fronte. Per Tina, si tratta di una mera strategia: trovare una scusa per lasciare il proprio corteggiatore e poi addossare tutta la colpa su di lui. Naturalmente non conosciamo la verità, ma il dubbio a questo punto è lecito.